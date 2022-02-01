نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي التجاري، البنك الأهلي التجاري بالمملكة السعودية يقوم بتقديم العديد من العروض المتميزة الخاصة بالتمويل الشخصي سواء للمواطنين أو المقيمين داخل البلاد بدون أن يتم دفع أي رسوم ولكن تم تحديد بعض الشروط الهامة والخطوات التي ينبغي توافرها لإمكانية الحصول على تمويل إضافي من البنك الأهلي التجاري.

تمويل شخصي إضافي من البنك الأهلي

يمكن لجميع العملاء الحصول على تمويل شخصيته في حالة إذا وصلت نسبة الاستقطاع الخاص بالتمويل الشخصي إلى 33% أو في حالة إذا زاد المرتب ومن أهم مميزات التمويل الشخصي الإضافي الآتي:

يتميز هذا التمويل للمقدم من البنك الأهلي التجاري بالمملكة السعودية أنه متوافق مع اأحكام الشريعة الإسلامية.

يمكن للمستفيد سداد التمويل الحالي والحصول على تمويل آخر بالإضافة إلى أنه يتم الموافقة بالشكل سريع على التمويل في حالة توافر في مكافأة الشروط المحددة من قبل البنك.

يتم سداد قيمة التمويل لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى أن إمكانية لتأجيل السداد طول شهر رمضان المبارك متاحة.

يمكنك الاستفادة من هذا التمويل من خلال السلع أو الأسهم وتتضمن المنتجات التمويليه الآتي:

تمويل شخصي للسعوديين من البنك الأهلي

يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم السداد لمدة تصل إلى خمس سنوات مع إمكانية الحصول على التمويل الشخصي بضمان المحافظ وصناديق استثمار بالإضافة إلى دفع رسوم إدارية تصل إلى 1990 والحد الادني للراتب يصل إلى 3000 ريال سعودي.

يجب تحويل الراتب للتقديم على طلب الحصول على التمويل يتم دفع رسوم إدارية تصل قيمتها إلى 1% من قيمة مبلغ التمويل.

تمويل الأهلي بضمان الاستثمار

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة تمويل الأهلي بضمان الاستثمار التفصيل،

تصل قيمة التمويل إلى 3000000 ريال سعودي وتصل مدة السادات إلى ثلاث سنوات ويكون متوافق مع الشريعة الإسلامية مع أهمية وجود رهن من محافظا وصناديق الاستثمار ولا يتطلب منك أن تقوم بتحويل الراتب.

أما بالنسبة للرسوم الخاصة التي تتعلق بالتمويل المبكر أن تصل إلى ثلاثة شهور وبالتالي يتم حسابها على حسب الفوائد المتناقصة يصل الربح السنوي إلي 3 . 30٪.