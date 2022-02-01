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عمر شويل - جدة إيداع الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443، تقدم المملكة العربية السعودية العديد من صور أوجه الدعم لمواطنيها، خاصة من فئة الدخل المنخفض، أو الذين لديهم ظروف خاصة تحول بينهم وبين العيش حياة كريمة، ولهذا تقوم بتخصيص مبالغ مالية للمواطنين تعينهم على تحمل أعباء الحياة المتزايدة، ومن أمثلة أوجه الدعم التي تقدم للمواطنين في المملكة هو الضمان الاجتماعي وحساب المواطن والدعم الريفي والدعم السكني .. إلخ، وسوف نتناول في هذه المقالة موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443 وطريقة الاستعلام عنه برقم الهوية.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443 “راتب فبراير”:-

وفقاً لما أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه سوف يتم إيداع راتب الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1443 خلال ساعات، حيث أن الموعد الرسمي المقرر لنزوله في هو صباح الثاني من شهر فبراير 2022، ويمكن بعدها لجميع المستفيدين الاستعلام عن قيمة المبالغ المودعة لهم برقم الهوية.

طريقة الدخول على حسابك في الضمان برقم الهوية:-

* الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

* قم بإدخال رقم الهوية أو رقم الاقامة.

* قم بإدخال كلمة المرور.

* قم بالضغط على زر دخول كما هو موضح بالشكل التالي.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:-

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على قيمة راتب الضمان المطور والذي تم تطبيقه اعتباراً من شهر يناير الماضي، ليكون جنباً إلى جنب مع الضمان الاجتماعي القديم، والذي سوف يتم الغاؤه خلال فترة زمنية معينة، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى المطور والشروط الواجب توافرها في المطور هي:-

* أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم إقامة دائمة بها، على أن يتم استثناء المرأة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، وأيضاً الأرملة والمطلقة غير السعودية، ولها أبناء سعوديون.

* كذلك يتم استثناء ابناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من غير زوج غير سعودي، والأشخاص من ذوي الإعاقة والايتام.

* الدخل المحتسب للفرد المستقل أو الأسرة لا يقل عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وقدره 1100 ريال للأسرة و550 ريال لكل فرد في الأسرة.

* لا المستفيد مقيم في أحد الدور أو المراكز الإيوائية التي ترعاها الدولة.

* لا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش إذا كان أحد أفراد هذه الأسرة يقيم في خارج المدينة التي تسكن فيها الأسرة وذلك لغرض التعليم.