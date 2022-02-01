منتخب السعودية وخسارة أمام فريق اليابان 2-0 وعرض لأهم أحداث المباراة

منتخب السعودية خسر اليوم أمام اليابان بنتيجة 2 -0 في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر نوفمبر للعام الحالي 2022 ميلادية، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلي نهايات كأس العالم 2022، وقد أشار الفرنسي هيرفي رينارد إلي الأسباب التي أدت الي خسارة منتخب المملكة العربية السعودية أمام اليابان، وقد تم انعقاد مؤتمر صحفي عقب انتهاء المباراة بين فريق منتخب السعودية وفريق اليابان وقال هيرفي رينارد ” أن الإصابة التي تعرض لها عبد الإله المالكي اللاعب الدولي في بداية مواجهة اليابان قد أدت إلي تأثر أداء منتخب السعودية مما أدى إلي خسارة المنتحب 2-0.

منتخب السعودية وخسارة أمام اليابان 2-0

كما قام الفرنسي هيرفي رينارد إلي أن هناك العديد من الأسباب الأخري التي أدت الي خسارة الفريق منتخب السعودية مثل غياب اللاعب سلمان الفرج لاعب الوسط، واصفاً في الوقت ذاته فوز اليابان المستحق، وتابع هيرفي قائلاً ” كنا نعلم جيداً قبل بداية التصفيات ، أن المنافسة سوف تكون شرسة بين المنتخبات الثلاثة”، أما الخبيري فقد تحدث في أحد البرامج التلفزيونية قائلاً” الحمد لله علي كل حال، ولكن هذا حال كرة القدم فوز وخسارة، ولم نكن نطمح في الهزيمة، وعلينا أن نتلافى جميع الأخطاء التي تم الوقوع بها وتصحيح ذلك في المستقبل”.

ملخص مباراة منتخب السعودية

في الشوط الأول استخدم رينارد التشكيل الأساسي للاعبين ، حيث دفع باللاعب فراس البريكان ” رأس حربة” ، وذلك بعد الأداء المميز في مباراة عمان الأخيرة، واللاعب عبد الإله المالكي وعيل الحسن وسالم الدوسري ومحمد كنت في خط الوسط الهجومي وأمامهم فهد المولد،وفي بداية المباراة بالتعادل السلبي للفريقين منتخب السعودي وفريق اليابان، ، واستمر كل فريق في اللعب في منتصف الملعب ، حيث كان اللعب محصور في وسط الميدان، وبعد مرور الوقت لم يتم أي هجمة مرتدة علي أي مرمي بسبب صعوبة اللقاء بين كلاً من الفريقين وبسبب ضغط كلاً من لاعبي الفرقتين علي الفريق الأخر خوفاً من تلقي هدف مبكر يؤثر علي اللقاء ثم قام اللاعب تاكو مينامينو نجم ليفربول ومنتخب اليابان بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 32 من الشوط الأول، ثم أضاف اللاعب إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 50 من الشوط الثاني من المباراة.