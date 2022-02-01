رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة تعرف على كيفية التسجيل وشروط برنامج دعم ريف

رابط تسجيل دعم ريف للأسر المنتجة، يعتبر من أهم الروابط التي يزداد البحث عليها في المملكة العربية السعودية في هذا الوقت حيث يبحث الأسر التي تعمل في مهنة الزراعة عن شروط التسجيل في رابط التسجيل في منصة ريف، للحصول على الدعم المادي كما تبحث أي عن طريقة وخطوات التسجيل.

وقد رد البرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص به تويتر على كل الاستفسارات المستفيدين منها مدة الدراسة، حتى يستطيع الشخص أن يحصل على الأهلية لقطاع الأسر المنتجة وقد صرح البرنامج أن النتائج سوف تكون خلال 60 يوم من وقت التقديم.

كيفية التسجيل في رابط دعم ريف للأسر المنتجة

يجب أن يدخل المتقدم عن موقع منصة ريف الإلكترونية أولا reef.gov.sa.

الإلكترونية أولا reef.gov.sa. وبعد ذلك ينشئ حساب جديد عندما لم يمتلك أي حساب على هذا البرنامج من قبل.

يدخل كل البيانات الشخصية الخاصة به والمطلوب منه بصورة سليمة.

وبعد ذلك يجب على المتقدم أن ينتظر إلى أن يتم إرسال رسالة نصية عن طريق الهاتف الخاص به والذي قام بالتسجيل منه.

يدخل الرقم السري وبعد ذلك يتبع كل الإجراءات الخاصة بالتسجيل الإلكتروني.

يقوم المتقدم بوضع كل المستندات الخاصة به حتى يتم التحقيق في الاستحقاق.

وينتظر نتائج الأهلية والتي سوف تظهر بعد 60 يوم من وقت تقديم حتى يحصل على الدعم.

شروط استحقاق دعم برنامج ريف

وضع البرنامج بعد الشروط المفترض أن تكون في المستفيد وهذه الشروط هي: