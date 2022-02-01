نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الآخري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص والجهات الآخري ٬ أنواع القروض المتاحة ، حيث يقدم بنك الرياض العديد من الخدمات التمويلية للمواطنين في المملكة وفق شروط وضوابط محددة ، حيث يقدم أنواعًا عديدة من القروض ، ولهذا نرى بعض الأشخاص يرغبون في ذلك. الحصول على قرض تريد معرفة مقدار الراتب المطلوب للحصول على القرض.

قرض بنك الرياض

يمكن الحصول على قروض بنك الرياض حسب القطاع الذي يتم فيه العمل. السداد على فترات طويلة تمتد لعدد من السنوات ، حيث يتم خصم قسط شهري من الراتب ويحدد البنك هذا المبلغ بالاتفاق مع المقترض.

تمويل شخصي للعاملين في القطاع الحكومي

وضع بنك الرياض العديد من الشروط للتمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي في المملكة حتى يتمكنوا من الحصول على القرض المطلوب بسهولة. هذه الشروط هي كما يلي:

ألا يقل العمر عن 18 سنة

أن لا يقل صافي الراتب عن 3000 ريال

لا توجد مدة خدمة مطلوبة

يتم إيداع الراتب في بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

القروض متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

هامش ربح تنافسي.

مدة القرض تصل إلى 60 شهرًا.

يُعفى الورثة من المبالغ المستحقة على تمويل العملاء مقابل تحويل الراتب في حالة الوفاة.

الموافقة المبدئية فورية.

تمويل شخصي للعاملين في القطاع العسكري

تم الإعلان عن عدد من شروط وضوابط التمويل لموظفي القطاعات العسكرية في المملكة الراغبين في الحصول على تمويل من بنك الرياض. هذه الشروط والمميزات للقرض هي كما يلي:

ألا يقل عمره عن 18 سنة.

أن لا يقل صافي الراتب عن 3000 ريال.

مدة الخدمة 12 شهر لمن تبدأ رواتبهم من (3000 – 3999) ريال.

لا يشترط مدة خدمة لمن تكون رواتبهم (4000) ريال فأكثر.

يؤخذ سن التقاعد للرتب العسكرية في الاعتبار.

يجب إيداع الراتب في بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”.

التمويل الاضافي من بنك الرياض

هناك بعض الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على قروض إضافية بالإضافة إلى القرض السابق. هذا الأمر قدمه بنك الرياض ، وأتاح لمن أراد الحصول على قرض الحصول عليه بسهولة وفق شروط خاصة ، وهي كالتالي:

ألا يقل عمره عن 22 سنة

ان لا يقل صافي الراتب عن 5000 ريال

ألا تقل مدة الخدمة عن ستة أشهر

إيداع الراتب في بنك الرياض عن طريق نظام “سريع”

خطاب تحويل راتب موجه إلى بنك الرياض.

قروض شخصية للعاملين في الشركات الكبري

بالنسبة للعاملين في الشركات الكبرى ذات الرواتب المرتفعة ، وضع بنك الرياض لهم العديد من الشروط للحصول على قروض التمويل الشخصي المختلفة ، وكانت الشروط على النحو التالي: