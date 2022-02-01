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عمر شويل - جدة

شروط القبول في الطبابة العسكرية السعودية وكيفية التقديم ٬ ما هي شروط القبول في الطبابة العسكري السعودي بوزارة الحرس الوطني مجموعة من الشروط والضوابط التي تضعها الوزارة لاختيار أكثر العناصر تأهيلا من المواطنين السعوديين للالتحاق بالخدمة العسكرية في القطاع الصحي بوزارة الحرس الوطني. الشؤون الصحية بالحرس الوطني بهدف تقديم أفضل الخدمات العلاجية للعسكريين في مجالات العمل أو من خلال المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة.

مدرسة الطبابة العسكرية

تعد مدرسة الطب بالحرس الوطني رسميًا إحدى مدارس الصحة العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني. – تأهيل الكوادر الطبية العاملة بوزارة الحرس الوطني. كما أنها مسئولة عن تدريب وتأهيل الكوادر العاملة في التخصصات الصحية المساعدة لتأهيلهم للعمل في الوظائف الشاغرة بوزارة الحرس الوطني. في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية في المستشفيات والوحدات الميدانية والقطاعات الطبية الأخرى في الشؤون الصحية بالحرس الوطني لتقديم خدمات المساعدة الطبية لمن يحتاجها ، ومساعدة الكوادر الطبية في مساعدة المرضى.

شروط القبول في الطبابة العسكرية السعودية

وضعت الشؤون الصحية بالحرس الوطني عددا من الشروط والضوابط من أجل قبول الراغبين في الالتحاق بالمدرسة العسكرية للعلوم الصحية / الطبية للمواطنين السعوديين الراغبين في الالتحاق بالمدرسة من أجل التأهل للعمل في المراكز الصحية والمستشفيات العاملة. في الحرس الوطني. هذه الشروط هي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية ، باستثناء من نشأ مع والده أثناء خدمته بالدولة في الخارج.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة قسم علوم.

يجب ألا يكون المتقدم قد سبق فصله من الكلية أو المعهد العسكري.

أن يكون المتقدم لائقا طبيا.

يجب ألا يكون المتقدم موظفًا في أحد القطاعات العامة بالدولة.

ألا يكون المتقدم متزوجًا من أجنبي.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل الأكاديمي المناسب للوظيفة.

أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

التقديم على الطبابة العسكرية

يتم التقديم لكلية الطب العسكري للحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع الوزارة على الإنترنت. وحتى الآن ، لم يتم الإعلان رسميًا عن الموعد المقرر لاستقبال دفعة جديدة من الطلاب

وتعلن الوزارة عبر قنواتها الإعلامية الرسمية عن طلب دفعات جديدة من المواطنين

، وتعلن مواعيد وطريقة التقديم التي يجب الالتزام بها. بحسب ما أعلن. وذلك لأن التسجيل يتم فقط في المواعيد المحددة ، ولا تستقبل الوزارة أي طلبات بعد التاريخ المحدد أو بأي طريقة أخرى غير المعلن عنها.

لا يتم تقديم الطلبات من خلال مقر الوزارة ، ولا يتم استلام طلبات التوظيف التي يتم تقديمها يدويًا.