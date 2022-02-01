نتائج اختبار كفايات المعلمين برقم الهوية فقط المركز الوطني للقياس e-services.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم نتائج اختبار كفايات المعلمين، والتي زاد البحث عليها بشكل كبير في المملكة من قبل العاملين في القطاع التعليمي من معلمين ومعلمات في السعودية، حيث خاض المعلمين والمعلمات منذ فترة ليست بالقليلة اختبارات كفايات المعلمين، وسنتابع معكم أعزائنا المتابعين في هذا المقال الطريقة الصحيحة لاستخراج نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية وهذا عبر موقع المركز الوطني للقياس، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

اختبار كفايات المعلمين

يعتبر اختبار كفايات المعلمين أحد أهم الاختبارات التي تشغل بال العاملين بالقطاع التعليمي بالسعودية، وخاصة المعلمين والمعلمات، حيث يتم اختبارهم هذا الاختبار والذي يعتبر اختبار قياس للمعلمين، ويهدف هذا الاختبار إلى معرفة أهلية المعلم أو المعلمة لعملية التدريس.

حيث تهتم وزارة التعليم السعودية بشكل كبير برفع كفاءة المعلمين والمعلمات، والتأكد من استمرار مستواهم في التطور والتحسن، وهذا للارتقاء بمستوى العملية التعليمية في المملكة، حيث تحرص السعودية كل الحرص على التعليم، والذي يعتبر المعلم ركنا من أهم أركان تلك العملية التي لا تقوم بدونه.

وينقسم اختبار كفايات المعلمين إلى اختبارين يؤديهما المعلم وهما:

اختبار عام، وهو اختبار يقيس كفاءة المعلم أو المعلمة بشكل عام أيا كان تخصصه.

الاختبار المتخصص، وهو اختبار يقيس كفاءة المعلم في التخصص الذي يقوم بالتدريس فيه.

ويجب على المعلم النجاح في اختبار الكفايات وهذا حتى يتم قبوله كمعلم في المدرسة.

نتائج اختبار كفايات المعلمين

وسنتعرف مع حضراتكم في هذا المقال كيفية الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني الخاص بالمعلم أو المعلمة، حيث تتيح وزارة التعليم السعودية خدمة الاستعلام الإلكتروني للطلاب والمعلمين المتعلقة بقياس عبر موقع المركز الوطني للقياس، وهذا ما سنتعرف عليه معكم.

كما وقد تعرفنا معكم على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1443 عبر الرابط الجديد، فتابعوا معنا.

الاستعلام عن نتائج قياس برقم السجل المدني

ويمكنكم الاستعلام بشكل إلكتروني بكل سهولة عبر المركز الوطني للقياس عن نتائج اختبار كفايات المعلمين، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: