برسوم إدارية 1%.. كيفية الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري

القرض الشخصي من البنك الأهلي التجاري يعد أحد القروض الشخصية من أهم طرق التمويل التي تقدمها البنوك والتي يعاني الكثير من الأشخاص من صعوبات مالية أو الذين تتجاوز احتياجاتهم قدرتهم المالية على الشراء، لذلك تقدم البنوك على المستويين العالمي والإقليمي قروض شخصية وفق أكثر من برنامج تمويل محلي واسع النطاق يديره البنك الأهلي التجاري السعودي الذي يقدم قروض شخصية للتمويل الشخصي بما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى توفير وظائف تمويلية متعددة، وسوف نعرض لكم اليوم عبر موقعنا بكامل التفاصيل عن قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري.

قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري

يقدم البنك الأهلي التجاري التمويل الشخصي للسعوديين وغير السعوديين بموجب مجموعة من الشروط التي يجب أن تنطبق على طالب التمويل، بشرط أن تكون الرسوم الإدارية 1٪ من إجمالي المبلغ الذي يموله البنك للعميل وقيمة الإدارية وتعتبر لا تتعدى خمسة آلاف ريال سعودي.

شروط الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي

لكي يتم تسجيل العميل الراغب في الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري في وظيفة حكومية أو خاصة في الدولة، بشرط أن تكون هذه المؤسسة احد المؤسسات المعتمدة التي تتعامل مع البنك الأهلي التجاري بشكل مباشر وتحول الراتب الشهري للموظف من خلال نظام خاص يتسم بالسرعة.

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب الشهري للعميل المتقدم للحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري ثلاثة آلاف ريال سعودي في حال كان العميل مواطنًا سعوديًا.

الحد الأدنى لسن المتقدم للحصول على قرض شخصي من البنك الوطني للتجارة هو 18 عامًا في وقت التقدم للحصول على التمويل والحد الأقصى لسن مقدم الطلب هو 60 عامًا بعد الوصول إلى تاريخ السداد النهائي للقسط الأخير من القرض الشخصي، وفي حالة أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا، ولكن إذا كان الشخص الراغب في الحصول على تمويل شخصي لا يحمل الجنسية السعودية، فيجب أن يكون الحد الأدنى للسن 22 وقت تقديم الطلب والحد الأقصى للسن 60 بالنسبة للدفعة النهائية من الأموال الشخصية مدفوعة.

إجراءات التقدم للحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي

تعبئة نموذج الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري.

إحضار صورة من بطاقة الهوية الخاصة بك للسعوديين أو نسخة من تصريح الإقامة لغير السعوديين.

تقديم كتاب رسمي معتمد من المؤسسة التي يعمل بها الموظف يحدد طبيعة عمله والراتب الشهري للعميل وتاريخ بدء العمل.

تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المعتمدة ضمن اتفاقية تمويل الأفراد

قيام البنك الأهلي التجاري بتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في الحصول على أموال شخصية من البنك للشركات المعتمدة لدى البنك.

منح موظفي هذه الشركات ميزة في الحصول على تمويل شخصي وعقاري من البنك الأهلي للتجارة بعد حصول هذه الشركات على الاعتماد المصرفي بعد التحقق من استيفائهم لكافة الشروط.

يقدم البنك الأهلي التجاري أيضًا مجموعة من عروض التمويل الشخصي لموظفي هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

إجراءات اتفاقية تمويل الأفراد