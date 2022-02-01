قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بإنشاء معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022م لمساعدة المواطنين السعوديين محدودي الدخل، ورفع مستواهم المعيشي والاقتصادي لتلبية احتياجاتهم الضرورية، وهذا النظام يعتبر تطوير للنظام القديم حيث قامت الوزارة بعمل بعض التعديلات على هذا النظام، والتي من أهمها تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي من الاحتياج إلى الإنتاج، من خلال عمل تأهيل وتدريب للمستفيدين القادرين على العمل، وتوفير فرص العمل لهم من خلال منصات الوزارة المعتمدة، وسوف نتعرف معكم من خلال موقعنا الإخباري ثقفني، على شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور الجديد، وطريقة التسجيل في هذا النظام الجديد.

طريقة التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022م

يجب علينا أن نقوم بإتباع الخطوات الصحيحة في عملية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وهى كما يأتي:-

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

السعودية. قيام المستحق بإنشاء حساب جديد على المنصة، وإدخال رقم الهوية الوطنية، ورقم الجوال، وتاريخ الميلاد.

سوف يتم إرسال رمز التحقق على الجوال المسجل على المنصة.

إدخال الرمز، ثم القيام بالضغط على أيقونة “توثيق”.

الدخول على منصة الدعم والحماية الاجتماعية ، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

، ثم إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور. الدخول على الملف الموحد وتسجيل جميع البيانات مثل البيانات الشخصية، وبيانات السكن، وبيانات الدخل، وبيانات التعليم، وبيانات العمالة، وبيانات التراخيص، وبيانات الممتلكات، وبيانات التابعين.

شروط المعاش الضماني السعودي

وضع الضمان الاجتماعي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022م التي يجب أن تتوفر في أي شخص يرغب في الحصول المعاش الضماني وهى كما يلي:-

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على المعاش الضماني سعودي الجنسية. يستثنى من شرط الجنسية السيدة الغير سعودية ومتزوجة من مواطن سعودي، والمطلقة والأرملة الغير سعودية ولها أبناء من زوجها السعودي، أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، أصحاب الإعاقات والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام الذين يحملون بطاقات التنقل. أن يكون دخل المستقل أو الأسرة أقل من الحد الأدنى المحدد لمعاش الضمان الاجتماعي المطور وهو 1100 ريال لرب الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة. أن يلتزم المستفيد بتعليمات الوزارة والتي تتمثل في تقديم الخدمات التعليمية والصحية للأبناء. يجب أن يلتزم المستحق بتقديم التأهيل والتدريب لأفراد الأسرة القادرين على العمل. لا يكون الشخص المستفيد من نظام الضمان الاجتماعي المطور مقيم في أحد دور الإيواء أو دور الرعاية. لا يكون لدى المستحق أصول ذات قيمة عالية.

تصنيف المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022م

تم تصنيف المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي المطور غلى ثلاث فئات وهم كما يأتي:-