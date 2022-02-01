طلب تمويل إمكان الراجحي الميسر بدون كفيل

طلب تمويل إمكان الراجحي ميسر بدون كفيل وبدون تحويل راتب، تقدم شركة إمكان تمويلات ميسرة تعتمد من البنك المركز السعودي في المملكة، حيث أن التمويل الميسر يستخدم في سد أي عجز مالي يتعرض له أي مواطن بالمملكة، حيث أن هذا التمويل الميسر يتفق مع الشريعة الإسلامية، فتتيح منصة إمكان الحصول علي هذا التمويل في أي وقت وأي مكان، فمن مميزات التمويل أنه يوفر الوقت والجهد علي المستفيدين، كما متاح لجميع الموطنين بالمملكة الاستفادة من التمويل عندما تتحقق جميع شروط أهلية تمويل إمكان، يجب علي جميع متابعين موقع ثقفني الإلكتروني زيارة موقعنا للاطلاع علي تفاصيل التمويل، وخطوات الدخول علي الموقع لتقديم طلب تمويل إمكان الراجحي المصغر والميسر.

خطوات طلب تمويل إمكان الراجحي الميسر

القيام بالدخول علي موقع منصة إمكان الراجحي.

الضغط علي أيقونة تحميل التطبيق علي الهاتف.

يسجل كل مواطن مستفيد علي التطبيق من خلال إنشاء حساب خاص به بالتطبيق.

يدخل كل مستفيد بياناته الشخصية المطلوب تسجيلها، بالإضافة إلي إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة للتمويل.

يقوم المسئولون بعمل مراجعة لبيانات المستفيد للتأكد من الأهلية، ثم ترسل الموافقة للمواطن المستفيد فورا.

يتم إيداع المبلغ في حساب كما يختار المواطن الفترة المناسبة للسداد.

يقوم المواطن المستفيد بتحديد الطريقة المستخدمة في سداد الدفعات الشهرية للتمويل.

آلية تقديم شكوي أو استفسار لخدمة عملاء إمكان

إن منصة إمكان الإلكترونية تتيح لجميع المواطنين المستفيدين من تمويلاتها قنوات للتواصل، حيث يمكن لأي مواطن استخدام أحد هذه القنوات سواء للاستفسار والاستعلام أو تقديم شكوي وهم كالتالي:

التواصل عن طريق استخدام الرقم الموحد المجاني 800124251، الذي يكون متاح بدءا من 8 صباحا إلي 12 صباحا وأيام العمل طوال الأسبوع ماعدا الجمعة والسبت.

الدخول علي موقع تويتر للتواصل الاجتماعي مع خدمة العملاء المتاح طول الأسبوع خلال 24 ساعة باليوم.

استعمال البريد الإلكتروني لخدمة العملاء متوفرة خلال أيام الأسبوع ماعدا أيام أجازة الرسمية بالمملكة، ويبدأ العمل بهذه الخدمة من 8 صباحا إلي 12 صباحا.

يمكن استعمال خدمة تواصل معنا المتوفرة علي صفحة المنصة.

القيام بالذهاب إلي مقر المنصة.

آلية استخدام حاسبة التمويل بالمنصة

إن المنصة تتيح حاسبة تمويلية للمواطنين المستفيدين لمعرفة قيمة الأقساط، حيث أن هناك دفعات أقساط للتمويل يتم دفعها شهريا حسب المدة المحددة، فخطوات الاستخدام تكون كالتالي: