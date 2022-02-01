نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وشروط التسجيل في الضمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رسميا عن تعديل اللوائح والأليات التي يتم بناء عليها حساب القيمة والمبلغ المستحق من الضمان الاجتماعي، يهتم الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية خاصة من المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي على طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وفقا للأليات والقوانين الجديدة، وذلك لمعرفة البالغ الجديدة في حالات الاستحقاق بعد الموافقة عليها من قبل القائمين على البرنامج، وسوف نستعرض إليكم هذه القوانين الجديدة الخاصة بالمعاش الضمان الاجتماعي وكيفية حسابه كذلك أيضا حالة الاستحقاق تجاه الموظفين وغيرهم، كما يتم شرح الطريقة الخاصة بالتسجيل في ضمان الاجتماعي عبر شبكة الأنترنت من خلال منصة الدعم والحماية الاجتماعية وأهم الشروط الخاصة باستحقاق والعاطلين الموظفين.

طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443

بعد تفعيل المنصة الجديدة الإلكترونية عبر شبكة الأنترنت الخاصة ببداية برنامج نفاذ النظام المطور للضمان الاجتماعي 1443 في المملكة العربية السعودية وذلك بعد الإعلان من جانب الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند أطلاقة ، يهتم الكثير من المواطنين بمعرفة تعرف على طريقة حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 لكى تسنى لهم تقديم الطلبات خاصة لمن يتوفر اليهم الشروط الخاصة بالاستحقاق، وجاء التوضيح من الوزارة بخصوص القوانين اللوائح الجديدة المتعلقة بالية حسب الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

كيفية احتساب راتب الضمان الاجتماعي

يتم حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور وفقا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال جمع أجمالي الدخل المكتسب للفرد المستقل أو لجميع الأفراد في حالة الأسرة وهو عبارة عن أي دخل شهرى سواء كان من راتب أو نشاط اجتماعي.

الجديد المطور وفقا لتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال جمع أجمالي الدخل المكتسب للفرد المستقل أو لجميع الأفراد في حالة الأسرة وهو عبارة عن أي دخل شهرى سواء كان من راتب أو نشاط اجتماعي. بعد حساب الإجمالي الخاص بالدخل الشهرى للأسر يتم خصم نصفه ، حيث يتم اعتماد 50 % من أجمالي العائد الشهرى المحدد في الطلب فقط.

يتم أضافه جميع أنواع الدخل الغير مكتسب لأفراد الأسرة ويشمل أنواع الدعم المقدمة من المبادرات المختلفة مثل دعم ريف أو حساب مواطن دعم حافز أو المكافأة الخاصة بالطلاب وغيرها من برامج الدعم الأخري) ويتم إضافة قيمة هذا المبلغ بالكامل على نصف المرتب الخاص بالدخل المكتسب وتحسب كالاتي: (نصف إجمالي الدخل المكتسب لجميع أفراد الأسرة + كامل قيمة الدخل الغير مكتسب لجميع أفراد الأسرة).

ملحوظة ( يستثنى أصحاب الدعم من البرامج المساندة و الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة من حساب وإضافة قيمة الدخل الغير مكتسب في هذه الحالات).

في النهاية بعد حساب مجموع الدخل المكتسب والغير مكتسب لجميع أفراد الأسرة، في حالة لم يتجاوز هذا المجموع قيمة الحد المانع للضمان الاجتماعي المحدد من قبل موقع وزارة الموارد البشرية وهو الحد الأدنى وكان أقل منه يكون مستحق في هذه الحالة ويوافق عليه ويحصل على معاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور

واذا تجاوز مجموع الدخل المكتسب والغير مكتسب لجميع أفراد الأسرة، في حالة لم يوافق عليه ويكون غير مستحق للمعاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور.

شروط التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443

قد حددت وزارة التنمية البشرية والموارد الاجتماعية بعض اللوائح والمعايير التي تتم من خلالها الوقوف على موافقة الحصول والاستحقاق الخاص بالمعاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، وقد شرحنا في الفقرة السابقة كيفية والية حساب الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 والذي يحدد بناء على الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد المطور وهو الحد الأدنى الذي يجب إلا يتجاوزه مجموع الدخل المكتسب والغير مكتسب لجميع أفراد الأسرة، ويكون الحد المانع لمعاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور وفقا للوزارة كالتالي:

يتم حساب الحد الأدنى للشخص عائل الأسرة مبلع 1100 ريال سعودي.

حساب الحد الأدنى لأي فرد ضمن افرد الأسرة مبلع 550 ريال سعودي.

فعلى سبيل المثال إذا كانت توجد اسره تتكون من سبعة أشخاص يكون الحد المانع للضمان الاجتماعي لهذه الأسرة كالاتي:

(العائل) 1100 + (باقي افرد الأسرة ) 6*5500 = 4400 ريال سعودي ويكون مبلغ أربعة الأف وأربعمائة هو مبلغ الحد الأدنى للحصول على الضمان الاجتماعي الجديد المطور في هذه الحالة ، ولابد من عدم تجاوز هذا المبلع من مجموع الدخل المكتسب والغير مكتسب لجميع أفراد الأسرة وهما سبعة أفراد، وتذكركم بالمستفيدين بالضمان الاجتماعي الجديد.

وفى النهاية قد شرحنا لكم في المقال طريقة حساب المعاش الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1443 وفقا للوائح الخاصة بوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وكيفية حسابه وكذلك الحد المانع للضمان الاجتماعي الجديد المطور المنصوص عليه من الوزارة وأخيرا مثال يوضح طريقة تحديد الحد الأدنى للضمان الاجتماعي الجديد المطور.