نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر ونترلاند في موسم الرياض وأسعار التذاكر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز تذاكر ونترلاند في موسم الرياض، يسعى المواطنون من أجل حجز تذاكر ونترلاند من خلال موسم الرياض الملئ بالفقرات والأحداث الكبيرة والمتنوعة والتي ترعاها هيئة الترفيه حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بهذه الملاهي، حيث تختلف كثيرا عن الأعوام الماضية ويوجد فيها العديد من الأماكن المختلفة والمتنوعه مخصصة للترفية ويوجد فيها الكثير من الألعاب للكبار والصغار، لهذا سوف أوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة حجز تذاكر ونترلاند في موسم الرياض بالخطوات.

طريقة حجز تذاكر ونترلاند في موسم الرياض

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أهم الخطوات المطلوبة لإمكانية حجز تذاكر ونترلاند بشكل صحيح من خلال الموقع الرسمي الخاص بهم واليكم الخطوات كالآتي.

ينبغي عليك تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بموسم الرياض حتى تتمكن من حجز تذاكر ونترلاند

تبدأ بتحديد فئات حجز التذاكر في موسم الرياض ثم تبدأ بـ تحديد السعر والضغط على كلمة حجز وبالتالي تكون قد تمكنت من إتمام عملية الحجز بنجاح.

أسعار حجز تذاكر ونترلاند

يهتم الجميع بمعرفة أسعار التذاكر حتى يتمكنوا من حجز تذاكر ونترلاند في موسم الرياض وهي كالآتي:

يتم دخول الملاهي وحجز التذاكر في موسم الرياض طوال أيام الأسبوع بسعر 55 ريال سعودي.

أما عند حجز التذاكر في موسم الرياض في نهاية الأسبوع تصل إلى 110 ريال سعودي بالإضافة إلى إمكانية تسجيل الدخول في أي وقت في موسم الرياض في الأيام المحددة على الموقع الرسمي الخاص بموسم الرياض عبر الانترنت.

أهم مميزات ملاهي ونترلاند

تتميز هذه الملاهي بمساحة كبيرة هاي تم إنشاءها منذ عامين وتم زيادة المساحة والتي ساعدت بشكل كبير على جذب الزوار إليها لاستقبال إعداد كبيرة منهم بالإضافة إلى وجود العديد من الملاهي المختلفة والمتنوعة وذات مساحات كبيرة حيث تم تقسيم موسم الرياض إلى 6 مناطق لكل منطقة فعاليات مختلفة ومتنوعة من جميع الألعاب بالإضافة إلى وجود ألعاب الخفة والعروض المسرحيات المفضل لدى الجميع، كذلك يتواجد منطقة الثلج بجانب الملاهي حيث تم العمل على تطوير موسم الرياض في هذا العام تحت إشراف تركي آل الشيخ.