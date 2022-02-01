نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية 1443 عبر موقع قياس في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية 1443، يعد ذلك أحد أكثرالأشياء التي يبحث عنها على شبكة الأنترنت عدد كبير من المعلمين والمعلمات في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بعملية الاستعلام عن عن نتائج الاختبارات التي تقوم بها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة من أجل ترقية المعلمين.

نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية 1443

اختبار كفايات هو أحد الاختبارات التي تقوم بها هيئة تقويم التدريب والتعليم في المملكة العربية السعودية للمعلمين والمعلمات وذلك لأن يتم دراسة مدي قدرة المعلم على تحقيق جانب وزارة التعليم في تطوير المرحلة التعليمية ومدي قدرتة على توصيل المعلومة لدي الطالب، ويتكون هذا الاختبار من مجموعة من الاسئلة التي تخص الوظائف التعليمية.

طريقة التسجيل في منصة قياس

يقدم المركز الوطني قياس عدد من الخدمات لكل من المعلمين والطلاب في المملكة العربية السعودية، ويتم التسجيل في هذه المنصة عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تتلخص في السطور التالية:-

زيارة موقع منصة قياس على شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية التسجيل الجديد.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة حساب الطالب أو المعلم.

تكتب رقم الهوية الوطنية ثم الاسم في المكان المخصص له.

تكتب رقم الهاتف المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة سر لحسابك.

تكتب جميع البيانات الشخصية التي تتطلب منك في المكان المخصص لها.

الضغط على زر التسجيل في الموقع.

الاستعلام نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية 1443

تستطيع الاستعلام عن نتائج كفايات من خلال شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عن طريق القيام ببعض الخطوات البسيطة وهذه الخطوات تتلخص في السطور التالية:-