أهداف وفعاليات يوم المهنة الرياضي في المملكة العربية السعودية حيث أن يوم المهنة الرياضي هو من أبرز الفعاليات التي تقوم معهد إعداد القادة بتنظيمها وتعد من مبادرات برنامج جودة الحياة الخاص برؤية المملكة للتنمية 2030 ويكون الهدف الرئيسي من عمل هذه المبادرة هو تحقيق رؤية المملكة 2030 في توفير فرص لعمل من يمتلك القدرات والمهارات تميزه عن غيرة وذلك عن طريق توفير وتسهيل التواصل بين كل من لديهم القدرات والمهارات المميزة وأصحاب المؤسسات في القطاع الرياضي.

معهد إعداد القادة

وهو معهد يقوم بتأهيل العاملين في القطاع الرياضي من المدربين والحكام والفنيين وذلك بتقديم البرامج والدورات التدريبية الرياضية لهم ويكون من اهم أهداف هذا المعهد هو العمل على توفير فرص للمتدربين وذلك للقيام بتطوير مهاراتهم وقدراتهم وأيضا القيام بتعزيز المدربين في القطاع الرياضي بالمملكة العربية السعودية وأيضا من ابرز الأهداف هو الاستغلال الأفضل للموارد المالية وأيضا الموارد البشرية ويقوم المعهد بعرض مستوى افضل من برامج تدريبية وهذة البرامج التدريبية تضم دورات تدريب الرياضي العام ودورات التدريب الرياضي المتخصص ودورات التدريب الرياضي النسائي ودورات تدريب الحكام ودورات التدريب على الإدارة الرياضية.

فعاليات يوم المهنة الرياضي

يكون يوم المهنة الرياضي قائم لثلاث أيام في اليوم الأول إطلاق العديد من ورش العمل.

اليوم الثاني يضم القيام بتنظيم تسع ورش عمل.

وفي اليوم الثالث وهو اليوم الأخير الذي يقام فيه ثمانيه ورش عمل.

اهم ورش العمل في بالمبادرة

تطبيقات علم البيانات في الرياضة. مستقبل الرياضة السعودية. المسئولية الاجتماعية في القطاع الرياضي. جودة الحياة ومستقبل الرياضة السعودية. الاستشارات الإدارية في الرياضة. مبادئ التسويق الرياضي.

ميعاد يوم المهنة الرياضي

كان يوم 25 يناير وانتهى يوم 27 يناير ومكانه في الصالات الرياضية الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة التاسعة مساءً.

الجهات المشاركة في يوم المهنة الرياضي