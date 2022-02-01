مساعدات فورية.. مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية وطرق التواصل لسداد الديون وتوفير العلاج في السعودية

مساعدات فورية.. مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين عن طريقة التواصل مع مؤسسة ومكتب الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، حيث تقدم المؤسسة الدعم المادي للفئات والأسر التي حالتها المادية أقل من العادي وتعاني من الفقر الشديد، وتساهم المؤسسة الخيرية للأمير عبد العزيز في تقديم كافة الدعم للأسر الفقيرة والذي يتمثل في الدعم المادي من سداد الديون وتوفير معاشات شهرية ومساعدتهم في إجراء العمليات الجراحية ولكن كل ذلك وفقًا لشروط وأحكام معينة أعلنت عنها المؤسسة.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية عنوان المؤسسة والمكتب الرئيسي هو 38 – مدينة تبوك السعودية على طرق الأمير فهد بن سلطان بجانب مبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة.

عنوان المؤسسة والمكتب الرئيسي هو 38 – مدينة تبوك السعودية على طرق الأمير فهد بن سلطان بجانب مبنى مؤسسة التأمينات الاجتماعية العامة. أو في مدينة جدة السعودية على العنوان : 6600 نهضة المعرفة – الروضة – مدينة جدة – المملكة العربية السعودية.

رقم التواصل من خلال الواتس آب هو 8004000000

على رق المؤسسة الخاص وهو 485232658966 من أي خط محمول أو أرضي من داخل المملكة العربية السعودية أو على رقم 920030003 من خارج المملكة.

كيفية تقديم طلب المساعدة من مؤسس الأمير عبد العزيز الخيرية

قم بكتابة تحية الإسلام المعروفة.

بعد ذلك قم بكتابة اسم الأمير صاحب السمو عبد العزيز بن فهد.

ثم قم بتحية الأمير والمؤسسة.

اذكر نوع المساعدة التي تريد الحصول عليها اذا كانت مساعدات مالية او مساعدات علاجية وتسديد قروض واشرح ظروفك الصحية والمادية والتي من خلالها يمكنك تقديم الطلب.

واشرح ظروفك الصحية والمادية والتي من خلالها يمكنك تقديم الطلب. قم بالاستشهاد ببعض الأحاديث النبوية وبعض آيات من القرآن الكريم التي تفيد جزاء وثواب فعل الخير.

اكتب اسمك كاملًا رباعيًا وعنوان منزلك بالكامل بشكل صحيح وكذلك رقم هاتفك المحمول.

الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمير عبد العزيز الخيرية

توفر المؤسسة كافة الخدمات والمساعدات التي يحتاجها المواطنين السعوديين والتي تتمثل فيما يلي:-