نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج تمويل الأرض والبناء من البنك الأهلي بالتعاون مع سكني ومعرفه مميزات وشروط المنتج في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج تمويل الأرض والبناء من اهم واحدث المنتجات التمويلية من الأهلي التي تم الإعلان عنها في خلال هذه الأيام والتي تناسب جميع المواطنين. كما تم الإعلان عن العروض عبر صفحه البنك الأهلي الرسمية علي موقع تويتر وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية. بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن بعض العروض والعروض علي المنتجات التمويلية أيضا والتي تلبي جميع احتياجات السعوديين. والتي من أهمها عروض الراجحي وتطبيق زين علي باقات زين وخصومات 50% عند طلب بطاقه أو تمويل الراجحي. كما تم الإعلان أيضا عن حمله الاندماج علي التمويل العقاري من البنك الأهلي ومعرفه اهم العروض والمميزات للمستفيدين. والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح المنتج بالتفصيل ومعرفه جميع المزايا والشروط التي اعلن عنها البك. كما سوف نقوم أيضا بشرح كيفيه الحصول علي التمويل وتقديم الطلب الكترونيا بالخطوات.

منتج تمويل الأرض والبناء

اعلن الأهلي عن إطلاقه لعده عروض جديده بدأت مع بداية العام الجديد والإعلان عن بعض المنتجات التمويلية وتحديثها والتي شملت المنتج. كما اعلن البنك أيضا عن اهم المستندات التي يجب توافرها والتي نوضحها من خلال الفقرة الأتية.

أوراق تمويل الأرض والبناء

هويه العميل وخطاب تعريف وهي مستندات الدخل.

اقرار بالمصاريف والالتزامات.

إحضار اقرار سمه للعميل.

صك الأرض وكروكي معتمد وعرض المقاول حسب الأليات.

رخصه البناء غير مطلوبه أولا ولكن تطلب منك عند صرف دفعات البناء.

مستندات بعد الموافقة مثل عقد التمويل بالورق و جدول سداد مع ملخص و ملحق عقد مدعوم لعملاء الصندوق.

شروط تمويل ارض وبناء

كما تم الإعلان عن اهم الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين لكي يتم الحصول علي التمويل والتي نوضحها من خلال الأتي:

أن يكون عمر المستفيد 20 عام أو اكثر.

اقصي مبلغ التمويل 7 مليون ريال.

أن لا يزيد عمر العقار عن 35 سنه.

العقارات المقبولة هي عماره أو فيلا.

كيفيه الحصول علي ارض وبناء

بالإضافة إلي ذلك أيضا تم الإعلان عن ألية العمل في منتج تمويل الأرض والبناء. وذلك عن طريق التقدم بطلب عبر موقع البنك الأهلي ثم بعدها اتباع الأتي: