رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ sbis.hrsd.gov.s

رابط الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول هي خدمة تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمتلقي الضمان الاجتماعي، والتي تتيح لهم الوصول إلى جميع خدمات الوزارة الإلكترونية بطريقة سهلة ومباشرة من خلال الاستفادة من المعلومات الشخصية، حيث تتضمن هذه البيانات اسم المستخدم وكلمة المرور، مما يضمن مشاركة المعلومات أو البيانات مع المستخدم فقط من أجل الحفاظ على سرية البيانات، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الضمان الاجتماعي المطور نهاية عام 2021، وبدأ تطبيق النظام الجديد بشكل جزئي في بداية عام 2022.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم نقل المستفيدين من الضمان الاجتماعي الحاليين تدريجياً إلى النظام الجديد في الأشهر المقبلة لتصبح المنصة الجديدة، جدير بالذكر أنه يسمح نظام الضمان الاجتماعي المطور للمشاركين في البرنامج بتسجيل الدخول إلى حساباتهم الخاصة من أجل استخدام الخدمات الإلكترونية للبرنامج. تم توحيد البنك الوطني باستخدام بيانات أبشر للانضمام ، واتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة هذا الرابط وهو خاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

اختر القيام بتسجيل اتصال.

حدد الاتصال من خلال نفاذ

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شروط التقديم على المعاش الضماني المطور

يجب أن يكون طالب الضمان الاجتماعي مواطنًا سعوديًا، وقد تم استبعاد عدد من الفئات من الأهلية للحصول على المساعدة دون الحاجة إلى الجنسية، بما في ذلك: