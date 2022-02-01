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عمر شويل - جدة إيداع راتب الضمان ونزول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa وهو ابرز ما يبحث عنه مستفيدي منصة الدعم والحماية عبر مؤشرات جوجل في اليومين الماضيين، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن موعد إيداع رواتب المقبولين بالمرحلة الأولى ومستفيدي الضمان بالنظام القديم، كما قام غير المؤهلين للقبول بالضمان بالمرحلة الأولى بانتظار نتائج ورسائل الأهلية على الهواتف النقالة لهم، والتي تقوم الوزارة بإرسالها إلى المقبولين، وذلك لبيان نزول الأسماء لتسلم المعاش في رجب 1443.

إيداع راتب الضمان ونزول الأهلية sbis.hrsd.gov.sa إيداع معاش الضمان بالمصرف وآلية الصرف

يعد راتب الضمان الاجتماعي من أهم ما يشغل بال المواطن السعودي حيث يتابع المسجلين بالوزارة المواعيد الشهرية لصرف المعاشات بالمصارف التابعين لها، وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أهلية المسجلين بالضمان المطور بالمرحلة الأولى في بداية يناير وتسلم جميعه رواتبهم في الثالث من الشهر، الأول من جمادي الآخرة 1443، بينما ينتظر غير المؤهلين والذين قاموا بالتسجيل من جديد برابط الضمان المطور رسائل الأهلية ليتم تسلم الرواتب للشهر الهجري الجديد.

أهلية الضمان الاجتماعي (المرحلة الثانية)

قام الراغبين في الاستفادة من الضمان الاجتماعي والذين قاموا بإعادة التسجيل من جديد في منصة الدعم والحماية لرابط الضمان الاجتماعي المطور بالتسجيل من جديد منذ يناير 2022، وترقب الجميع وصول رسائل الأهلية على الهواتف النقالة لهم، وتعكف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على دراسة الطلبات لبيان الاستحقاق أو عدم الاستحقاق ويتم إرسال الرسائل عبر الرسائل النصية “مؤهل أو غير مؤهل”، على أن يقوموا بتسلم الراتب مع المقبولين بالمرحلة الأولى، وتعكف الوزارة أيضا على توحيد مواعيد الصرف ليقوم جميع المستفيدين بالصرف في موعد واحد وهو بداية الشهور الهجرية.

موعد إيداع راتب الضمان لشهر رجب 1443

تقرر أن يكون مواعيد الصرف الجديدة بالوزارة بالشهر الهجري وليس بالميلادي، حيث كانت الوزارة تحدد العاشر من الشهر الميلادي لصرف رواتب المستفيدين بالسنوات الماضية، بينما أعلنت بالنظام الجديد تغيير مواعيد الإيداع لتكون في الأول من الشهر الهجري، ويكون لشهر رجب 1443 الصرف في الأول من رجب الموفق الأربعاء الثاني من فبراير 2022.

هل وصلت رسائل الأهلية وأسباب رفض الطلب

تواصل الوزارة بحث التسجيلات الجديدة لقبول المرحلة الثانية من الضمان الاجتماعي، ولم تقم الوزارة حتى الآن بالإعلان عن إرسال القبول أو الرفض للمسجلين الجدد، ويتم تحديد مواعيد أخرى لتسلم الرواتب لهم في وقت لاحق، على أن يتم توحيد مواعيد الصرف للجميع بالتدريج، ويكون من أسباب رفض طلب الحصول على الراتب بعض ما يلي:

أن يكون المستفيد قام بتسجيل خاطئ لمعلوماته الشخصية عبر منصة الدعم والحماية.

إذا قام بتسجيل البيانات الجديدة على رابط تسجيل الضمان القديم وليس الرابط المطور.

أن يقوم بمخالفة أحد شروط الاستحقاق أو الاستقلالية.

يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة، بما يعرضه لعقوبات المخالفة.

الحد المانع لراتب الضمان

يكون الموافقة للحد الأدنى للراتب والذي يكون 1100 ريال لرب الاسرة و550 ريال للفرد المستقل، وبذلك يتم تحديد الراتب الشهري حسب عدد أفراد الاسرة على هذا الأساس، وتقوم الوزارة بصرف بدل إيجار وبدل فاتورة كهرباء للأسرة للتيسير عليهم من أسعار الكهرباء المرتفعة والتي ارتفع الدعم عنها.

عدد الأفراد المستفيدين الراتب الذي يستحق عليه صرف الضمان الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

الاستعلام عن قبول طلب بالضمان المطور

يتم تسجيل الدخول على رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عمل حساب جديد للمستخدم عبر “ بوابة النفاذ الوطني الموحدة “. يتم الحصول على رقم السجل المدني ورقم سري. يتم الدخول على “ رابط الضمان الاجتماعي المطور “. يقوم المستخدم باتباع كافة الخطوات المطلوبة والالتزام بالمعايير. للاستفسار المباشر يمكن الاتصال والاستعلام على رقم 1119.

موعد إيداع راتب الضمان بالمصارف

يتم إيداع رواتب الضمان بالمصارف في ظهيرة الأربعاء في جميع مصارف المملكة وخاصة المصارف التي يقوم مستفيدي الضمان بالحصول على حسابات فيها، على أن يتم التسلم بالترتيب حسب نظام المصارف في ترتيب أدوار الاستلام.