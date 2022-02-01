تحدد نزول راتب الضمان وإعلان الأهلية (الدفعة 2) للضمان الاجتماعي المطور نفاذ sbis.hrsd.gov.sa وألية إيداع وصرف معاش الضمان

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عمر شويل - جدة تحدد نزول راتب الضمان وإعلان نتيجة الأهلية (الدفعة 2) للضمان الاجتماعي المطور الجديد النفاذ الوطني الموحد الرئيسية sbis.hrsd.gov.sa وألية إيداع وصرف معاش الضمان لهذا الشهر، والتسجيل الجديد على رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحل محل المنظومة القديمة للضمان، كلها من الموضعات التي تسأل هم إجابات تفصيلية لها، خاصة بعد استقرار الأمر على أن يكون نظام الضمان الاجتماعي المطور هو المظلة الحقيقة للحماية الاجتماعية التي ستشمل جميع الفئات الأولى بالرعاية والمُستحقة للدعم المادي بجميع ربوع المملكة، وتجدر الإشارة إلى انه قد تم منذ أسبوغ صرف وإيداع الدفعة الأولى لمستحقي معاش الضمان ممن ثبُتت أهليتهم لاستحقاق الدعم، وكذلك نزول وصرف وإيداع الدفعة الثانية صباح يوم الأربعاء 2 فبراير 2022.

تحدد نزول راتب الضمان وإعلان الأهلية (الدفعة 2) للضمان الاجتماعي المطور نفاذ

وتجدر الإشارة إلى أن عدد من قاموا بالتسجيل على منصة الدعم والحماية الاجتماعية قد بلغ عددهم ما يتجاوز 250 ألف مواطن من أرباب الأسر السعودية، كما تم التواصل برسائل نصية على هواتف المستحقين للدفعة الأولى الذين بلغ عددهم حوالي 72 ألف من أصحاب السر السعودية،وتقريبا نفس العدد ستشملهم الدفعة الثانية التي تم التواصل مع مستحقيها من خلال الرسائل النصية أيضا.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وأخر الأخبار

ويجب الإشارة إلى أن شروط أهلية منظومة الدعم الجديدة للضمان الاجتماعي هدفها تحويل المجتمع السعودي من الفئات الأولى برعاية أولي الأمر بالمملكة، تحويله إلى مجتمع مُنتج، ولا ينتظر تقديم الدغم المالي فقط، وذلك من خلال تقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات وقدرات أفراد الأسر المستحقة لدعم الضمان، مما يساعدهم على إيجاد فرص عمل تناسب مهارتهم وقدراتهم التي اكتسبوها من خلال تلك البرامج التدريبية، وهذا يعود بالنفع على تلك الأسر التي سيتحسن دخلها لتنعم بالاستقرار الذي تنشده الحكومة السعودية.

معايير وشروط الاستحقاق والأهلية لصرف الضمان الاجتماعي المطور

هذا وقد وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وضوابط يتم على أساسها تحديد الأسر المستحقة لدعم الضمان المطور، وتتلخص تلك الشروط في التالي:

التمتع بالجنسية السعودية للاستفادة من خدمات الضمان.

الحد الأدنى للدخل، لا يزيد عن 1100 ريال لرب الأسرة و550 ريال للمستقل.

الإقامة بالمملكة بشكل كامل.

عدم الإقامة بدور التأهيل الحكومية أو السجون.

شرط استقلالية المسكن والدخل للمطلقات والأرامل والمهجورات من شروط استحقاق راتب الضمان.

من ليس له دخل ثابت ومستقر.

غير القادرين على كسب قوتهم وليس لديهم عمل من كبار السن والمرضى والنساء.

الأرامل والمطلقات المعيلات والتي تقيم في مسكن مستقل عن أسرتها.

العاملين بوظائف في القطاع الحكومي ودخلهم وأسرتهم أقل من الحد المانع للضمان.

العاطلين عن العمل والذي يبحثوا على فرص العمل ولم يجدوا فرصة مناسبة.

ما هو نظام الضمان الاجتماعي المطور والفرق بينه وبين النظام القديم

ومن الجديد بالذكر أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد والمطور يختلف عن النظام القديم في العديد نت الأمور، فالنظام الجديد معني بالأسرة كوحدة واحدة، على عكس النظام القديم الذي كان معني بالفرد، حيث أنه سيكون لكل أسرة من الأسر المستحقة والتي تسكن في مسكن واحد الحق في الصرف بناء على إجمالي دخل الأسرة بجميع أفرادها، وعدد أفراد تلك الأسرة، وأنه سيكون هناك حد مانع لدخل الأسرة يمنع استحقاق الأسر التي يزيد دخلها عن هذا الحد المانع.

معايير رفض الأهلية في منظومة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة

من يزيد دخل أسرته عن الحد المانع.

تسجيل بيانات غير صحيحة تُخالف البيانات المُسجلة على قاعدة البيانات الحكومية.

عدم تحري الدقة في المعلومات عند التسجيل

تسجيل رقم الهاتف خاطئ مما يجعل التواصل بالرسائل النصية منعدم.

عدم القيام بالتسجيل على رابط التسجيل الجديد الخاص بمنصة الدعم والحماية الاجتماعية.

عدم استقلالية الفرد بمسكن مستقل عن أسرته.

للأرملة والمطلقة يجب عليها أن تكون في مسكن مستقل حنى تتمكن من الحصول على أهلية الضمان المُطور.

الحد المالي الذي يمنع الاستفادة من دعم الضمان الاجتماعي المطور

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

رابط وطريقة التقديم والتسجيل الجديد بالضمان الاجتماعي المطور (نفاذ)