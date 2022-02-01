نتائج كفايات المعلمين استعلام قياس برقم الهوية

نتائج كفايات المعلمين، حيث يستعلم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من مختصي العمل بالمجال التعليمي من المعلمين والمعلمات عن نتائج كفايات التي تتم من خلال مركز قياس للتقويم والتدريب، حيث من المعلوم أن هذه الخدمة تعد من الخدمات الإلكترونية التي يتم الاستعلام عنها بصفة كبيرة بشكل إلكتروني نظراً لتوفير الوقت الجهد الخاص بجميع المعلمين، ومن خلال مركز قياس يتم تقديم الفقرات التي تخص الاختبار بكفايات المعلمين، حيث يعتبر هذا الاختبار من الاختبارات العامة التي تساعد المعلمين علي الحصول علي الرخصة المهنية للعاملين بمجال التدريس، وسوف نوضح لكم آلية الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين.

نتائج كفايات المعلمين

المركز الوطني للقياس يعمل علي توفير الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين من خلال موقعه الإلكتروني لجميع المعلمين المسجلين لدي وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، علي أن يتم الاستعلام بالخطوات التالية:

الدخول علي رابط الاستعلام الإلكتروني الآتي: مركز قياس.

النقر علي الدخول عبر الموقع الرسمي لقياس من خلال إدخال اسم المستخدم في المكان المخصص لذلك أو إدخال “رقم الهوية”.

يجب إدراج كلمة المرور في المكان المحدد له.

النقر على تبويب “تسجيل الدخول”.

الدخول علي قسم النتائج الإلكترونية المتوفرة بالموقع.

التعرف على جميع الاختبارات المتاح الاستعلام عنها.

يتم الضغط علي الاستعلام عن “نتائج كفايات”.

سوف يتم فتح صفحة جديدة من خلالها يتم إدخال رقم الهوية الوطنية.

النقر علي “عرض التفاصيل”.

سوف يتم عرض جميع التفاصيل التي تخص نتيجة كفايات لكل معلم علي حده موضحةً المنصة النتيجة بالمستويات المئوية.

اختبار كفايات المعلمين

يعمل المركز الوطني للقياس بالمملكة العربية السعودية يعمل علي اعتماد النتيجة الخاصة بالاختبارات التي تخص كفايات بناءً علي غرض قياس في تحقيق التالي: