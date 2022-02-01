المساعدات المقطوعة بالسجل المدني sso.hrsd.gov.sa والتي تتيح منصة الدعم والحماية التسجيل على رابط الوزارة الجديد فيها في الفترة الأخيرة، ويتابع جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي والذين يكون من حقهم التسجيل في رابط منصة الدعم sbis.hrsd.gov.sa لتسجيل طلب المساعدة المقطعة وبيان سبب الاحتياج غليها، وتتيح وزارة الموارد البشرية أيضا الاستعلام عن طلب الحصول على مقطوعة الضمان برقم الطلب بينما يتطلع جميع المسجلين القدامى للتعرف على كيفية تحديث البيانات أو التسجيل الجديد وموعد إيداع المقطوعة.

المساعدات المقطوعة بالسجل المدني sso.hrsd.gov.sa موعد الإيداع وطريقة الاستعلام

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق العديد من المبادرات والبرامج التي من شأنها تقديم الخدمة الأفضل للمستفيدين فيها، حيث تقوم بإطلاق برامج الدعم الشهري ودعم المشروعات الصغيرة كما تقوم بإطلاق برامج التدريب بالاشتراك والاتفاق مع المؤسسات المخصصة لذلك وذلك لتدريب القادرين على العمل والحصول على فرص تنافسية في السوق السعودي، كما قامت في 2005 بإطلاق برنامج المساعدات المقطوعة والذي من شأنه أن يقوم المواطن المسجل بالضمان الاجتماعي بالحصل على مبلغ مقتطع له لسداد نفقات خاصة لا يمكنه الوفاء بها.

ألية تسجيل وصرف المساعدات المقطوعة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يكون على الراغب في الحصول على المساعدات المقطوعة أن يكون مسجلا من قبل في الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قامت وزارة الموارد البشرية باستقبال طلبات الحصول على المساعدات المقطوعة بالسنوات الماضية وتوقف الإعلان عن أخبار جديدة لها منذ أكثر من عامين.

أعلنت الوزارة انتقال خدمات تسجيل المساعدات المقطوعة من الرابط القديم للتسجيل والاستفادة إلى الرابط الجديد الخاص بمنصة الدعم والحماية بالضمان الاجتماعي.

يكون على المسجلين بالمساعدات المقطوعة من قبل أو الراغبين في الاستفادة من خدمات جديدة أن يتم التسجيل برابط منصة الدعم والحماية الجديد.

برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمساعدات المقطوعة

توفر الوزارة برامج الدعم المالي للفقراء أصحاب الدخل المنخفض من العاملين بالقطاع الحكومي، وأيضا العاطلين عن العمل بتوفير برامج تدريبية لهم بالإضافة إلى صرف رواتب شهرية لهم لحين الحصول على فرصة للعمل مناسبة له، كما توفر برامج رعاية كبار السن والمعاقين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتتميز برامج الوزارة التي كانت نتاج اندماج وزارة التنمية الاجتماعية مع الموارد البشرية بتوفير الدعم لجميع المستفيدين الغير قادرين وتوفر لهم البرامج التي تدعمهم بشكل مباشر بما يعود بالنفع على المجتمع ويحقق الغاية السامية من الوزارة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

يترقب جميع المسجلين من قبل بالمساعدات المقطوعة، بالرابط المخصص لذلك من قبل، أو الراغبين في التسجيل من جديد، صدور أخبار عن موعد الإيداع والصرف، والموافقة على المساعدة المقطوعة والتي تقدر بحد أقصى 30 ألف ريال وحد أدنى 10 ألاف ريال للفرد، ولم تقوم الوزارة بالإعلان عن اية أخبار لها بالسنوات الثلاثة الماضية، بينما كان الخبر الوحيد عنها هو انتقال الخدمات الخاصة بها، التسجيل والاستعلام، إلى رابط منصة الدعم والحماية الخاص بالضمان الاجتماعي المطور، على أن يقوم المستفيدين بالتسجيل فيه والالتزام بشروط الاستحقاق الجديدة.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بالسجل المدني