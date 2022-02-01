نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط موسم الرياض تسجيل الدخول حجز التذاكر تكت مكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسمح رابط موسم الرياض تسجيل الدخول بالولوج الى موقع موسم الرياض riyadhseason sa لحجز تذاكر التكت مكس، وسوف نناقش إنشاء حساب جديد بطريقة سهلة ليقوم المستخدم بعدها بالدخول إلى الموقع الالكتروني لموسم الرياض لبدء شراء تذاكر فعاليات موسّم الرياض.

موسم الرياض 2022

يقدم موسم الرياض 14 منطقة تتوزع فيها الفعاليات ويمكن الوصول للمهرجانات ومناطق الترفيه والألعاب، فضلاً عن الكافيهات والمطاعم ومتاجر التسوق ذات العلامات السعودية والعالمية المرموقة. ويمكن أن تخطط لزيارة أحد أهم المناطق في موسم الرياض وهي منطقة البوليفارد وتعتبر أشهر مركز ترفيهي وتجاري ويتميز بمناطقه هو الآخر مثل النافورة. تم إفتتاح البوليفارد رياض سيتي بثلاثة اضعاف حجمه السابق بمساحة تصل إلى 900 متر مكعب، مع أماكن وقوف يتسع لأكثر من عشرة آلاف سيارة.

وقد أعلنت الإدارة العامة للترفيه أن موسم الرياض يبدأ في 20 أكتوبر وينتهي في مارس 2022 منطلقاً تحت شعار تخيل أكثر. والذي نجح في جلب أكثر من 9 ملايين زائر من السعوديين والسياح إليه في عام 2021.

التسجيل في موسم الرياض 1443

إذا كنت ترغب في حجز التذاكر لفعاليات موسم الرياض 2022، عليك أولاً التسجيل في الموقع الإلكتروني لموسم الرياض على الأنترنت، بعد ان تمتلك حساباً مفعلاً بإمكانك بدء شراء أي تذكرة ترغب بها ضمن فعاليات موسم الرياض، أما ما يتعلق بالتسجيل فتكتشفه ما بين السطور

بداية على المستخدم الدخول إلى ويب موسم الرياض ثم النقر على حساب جديد أعلى الصفحة

سيقوم الآن المستخدم بإدخال معلوماته وهي على النحو التالي البريد الإلكتروني إنشاء كلمة سر الاسم الكامل الجنس رقم الجوال تاريخ الميلاد الجنسية والمدينة.

الموافقة على الشروط والاحكام بعد قراءتها بوضع علامة صح في المربع في الجانب.

اضغط على أيقونة تسجيل مستخدم موسم الرياض، وهكذا تكون أتممت التسجيل في موقع موسم الرياض للدخول في تكت مكس.

موسم الرياض تسجيل الدخول

بعد فتح حساب جديد في موقع موسم الرياض، تستطيع بدء تسجيل الدخول بمجرد إنشاء حسابك وتفعيله، وفي الخطوات المذكورة أدناه خطة تسجيل الدخول في موقع موسم الرياض لكي تتمكن من استعراض الفعاليات والحجز فيها.

اذهب الى الرابط التالي لموقع تكت موسم الرياض

أختر خيار تسجيل الدخول وتجده أعلى يسار الصفحة الرئيسية.

في أجزاء الحقول المطلوبة يقوم المستخدم بإدخال البريد الإلكتروني المسجل به، ثم إدخال كلمة السر في الحقل الثاني.

بعد إدخال بيانات المستخدم السابقة، يتم النقّر على تسجيل الدخول بتكت مكس زرقاء اللون.

جدول فعاليات موسم الرياض 2021

تم إقامة موسم الرياض ضمن استراتيجية تطوير الاقتصاد غير النفطي ويسلط الضوء على أهم الأنشطة في الرياض ضمن 15 منطقة تجذب الزوار في موسم الرياض لهذا العام، بمساحة 5.4 مليون متر مربع تقريبا. ويستضيف الموسم بأكمله 7500 فعالية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية ومعارض العاب الفيديو والسيرك ودور سينما معززة، وتنظيم 70 حفلاً موسيقيا عربيا و6 حفلات عالمية، وتم تسجيل 270 مطعما، بالإضافة لمنافسات المصارعة والسباق الدولي.

بوليفارد الرياض أفضل وجهات موسم الرياض 2021

في بوليفارد الرياض، التي تعد مشروع حيوي وأحد مناطق النشاط المهمة، تشتهر بنافورة المياه الراقصة، إضافة مؤثرات بصرية من إضاءات وليزر والألعاب، التصميم الثلاثي الأبعاد، حتى يبلغ الصخب ذروته.

وبعد توقف إقامة موسم الرياض في موسمه الافتراضي في 2020 بسبب احتواء فيروس كورونا، لاحقاً تم تسجيل الأرقام القياسية يما يراوح 4.5 مليون كتعداد زائري موسم الرياض في نسخته 2021 .

ومن المتوقع ان يستمر موسم الرياض في جذب الزوار وتعزيز تنمية صناعة السياحة ليس لدى السكان المحليون فحسب، بل عزز مكانة المملكة كوجهة سياحية تجذب السياح من جميع أنحاء العالم.

وتشرف ادارة صناعة الترفيه على قيام موسم الرياض مما جعل الرياض أيقونة سياحة وتم إفتتاحه الأول في 2019 أحيته فرقة BTS، واليوم ينظم الموسم العديد من الحفلات الصاخبة والعروض الموسيقية ضمن فن عربي وعالمي.

حجز تكت موسم الرياض 1443

يستخدم الراغبين بالحصول على تذاكر موسم الرياض 1443 وسائل الدفع المتاحة مثل البطاقات الائتمانية وذلك لإتمام عملية شراء تذاكر فعاليات موسم الرياض من أجل حضورها وهذا يعني ان مبيعات التذاكر تتم حصراً عبر موقع موسم الرياض الإلكتروني على الأنترنت، وكذلك يتم حجز تذاكر الموسم عبر موقع تكت ماكس الإلكتروني وايضا تطبيق موسم الرياض الذي يوفر التذاكر والذي يمكن تحميل التطبيق من المتاجر الإلكترونية، وهذا يعني انه يمكنك حجز تذاكر موسم الرياض بثلاث طرق أو منفد الكتروني. ويمكنكم الرجوع الى مقال سابق حول طريقة حجز تذاكر بوليفارد الرياض وهي نفسها الطريقة لحجز تذاكر جميع فعاليات موسم الرياض.

رابط تذاكر موسم الرياض 2022

يمكن الإنتقال الى رابط حجز تذاكر موسم الرياض بشكل مباشر من خلال اللينك السابق، وذلك لبدء حجز تذاكركم الخاصة والاطلاع على تفاصيل الفعاليات وأسعار تذاكرها.

التذاكر متاحة لزوار هذا الحدث الضخم وهو موسم الرياض 2، يستضيف العديد من الفعاليات والعروض الترفيهية المناسبة لمرتاديه لكل الفئات العمرية، يشمل الموسم أربعة عشر منطقة: بوليفارد مدينة الرياض، كومبات فيلد، المربع، الرياض ونتر وندر لاند، الرياض سفاري، ذا جروف الرياض.