طريقة التسجيل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443؛ قامت الإدارة العامة للخدمات الصحية بالإعلان عبر موقعها الرسمي عن وجود عدد من الوظائف الطبية المتاحة وذلك للحاصلين على شهادة الدبلوم وغيرها من الشهادات العليا، وسوف يتم التقديم إلكترونياً عن طريق اتباع بعض الخطوات ومن خلال التالي نقدم لكم خطوات التسجيل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة وشروط التسجيل.

طريقة التسجيل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443

يتم التقديم في الخَدمات الطبية للقوات المُسلحة عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي للخدمات الطبية للتوظيف. تسجيل الدخول بكتابة البريد الإلكتروني الشخصي وكلمة المرور في موضعهم. النقر على تسجيل الدخول. تدوين كافة البيانات المطلوبة كالاسم وتاريخ الميلاد وغيرها. النقر بالموافقة على الشروط والأحكام بعد قراءتها. ملئ البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية بدقة. تحديد نوع الوظيفة المرادة. سيتم إرسال رسالة على البريد الإلكتروني بالتأكيد.

شروط التَسجيل في وظائف الخَدمات الطِبية للقوات المسلحة 1443

تم وضع مجموعة من الشروط للتسجيل في الخدمات الصحية للقوات المسلحة وتتمثل هذه الشروط في التالي :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي محل ميلاده في المملكة السعودية لكن يستثنى الشخص الذي تم ولادته خارج السعودية نتيجة لعمل والديه خارج المملكة.

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد عن 40 عاماً عند بداية التقديم.

أن يكون المتقدم حاصل على المؤهل العلمي المطلوب.

يجب أن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك وألا يكون ارتكب جريمة مخلة بالشرف.

أن يتخطى المتقدم المقابلة الشخصية.

ألا يكون تعرض لإقامة حد من حدود الشريعة.

كما يجب أن يجتاز اختبارات القبول واللياقة البدنية.

يجب ألا يقل طوله عن 160 سم وأن يتناسق الطول مع الوزن كما هو محدد.

يشترط ألا يكون المتقدم قد عمل بوزارة الدفاع من قبل وتعرض للفصل.

يجب أن يكون المتقدم من امرأة سعودية الجنسية.

لابد من توافق بياناته التي يقوم بتسجيلها مع البيانات الموجودة بالأوراق الرسمية.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التَسجيل في الخدمات الطبية للقوات المسلحة 1443، كما وضحنا لكم شروط التقديم في الخدمات الصحية للقوات المسلحة.