نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايداع معاش الضمان الاجتماعي المطور من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 2022م في المقال التالي

عمر شويل - جدة معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 بالمملكة العربية السعودية والذي تم الإعلان عنه من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعد الموافقة السامية بموجب مرسوم ملكي وفق شروط الاستحقاق واكتمال الأهلية، والذي يتم التسجيل فيه إلكترونيًا عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة الدعم والرعاية الاجتماعية بالمملكة، والجدير بالعلم أن التسجيل بالبرنامج متاح لكافة الأسر الأشد احتياجًا ليغطي حاجاتهم المعيشية الأساسية، وفق أهداف رؤية المملكة 2030م، كما تم تدشينه بناء على الاحتياج الفعلي عن النظام السابق وتم تنفيذه وفق أحدث النظم العالمية للبرامج المماثلة بالدول الأخرى، مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وفرص التنمية المستقبيلة بالمملكة، لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

معاش الضمان الاجتماعي المطور

إضافة لما سبق ذكره فإن تدشين معاش الضمان الاجتماعي المطور 2022من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دشنت لتحقيق عدة أهداف أبرزها:

أولًا الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب.

كذلك العمل على زيادة عدد خدمات التمكين والتوظيف للفئة المشمولة بالنظام الجديد.

أيضًا ضمان وصول أموال الزكاة لمستحقيها.

بالإضافة إلى تحسين أداء القوى العاملة وتحسين مهارات المستحقين للوصول إلى أعلى جودة تعزز حياتهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

نتائج استحقاق الضمان الاجتماعي المطور

إضافة لما سبق ذكره فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق آلية التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة وفق شروط أهلية الاستحقاق والتي نذكر منها التالي:

أولًا أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن يكون طالب الدعم مقيم إقامة كاملة بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يستثنى من شرط الجنسية المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

كما تستحق الدعم الأرملة والمطلقة الغير سعودية، ولها أبناء سعوديين.

أيضًا الأبناء من أب سعودي ومطلقة أو أرملة غير سعودية.

كذلك يشمل الدعم ذوي الإعاقة والأيتام والأرامل.

شرط ألا يكون مجموع دخل الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش وهو 1100ريال سعودي لعائل الأسرة، و550 ريال سعودي لكل فرد للأسرة.

ألا يكون مستحق الدعم مقيم في أحد دور الرعاية، أو مراكز الرعاية التي ترعاها المملكة.

أيضًا شرط ألا يكون لطالب الدعم أصول أملاك أو مشروعات تجارية بالسجل التجاري.

كما ينطبق أيضًا استحقاق معش الضمان الاجتماعي على الأسرة لعائل مفقود أو غائب، أو أسرة لعائل مدمن مواد مخدرة.

كذلك تستحق الأسرة المعلقة والأسرة المهجورة معاش الضمان.

في النهاية يستحق أيضًا المعاش الأيتام من الجنسين سواء بدون أب أو مجهولي الأب، أو بدون أبوين أو مجهولي الأبوين.

أسباب وفق معاش الضمان الاجتماعي المطور

في الختام فقد أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أبرز أسباب وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443هـ تتمثل في التالي:

أولًا إذا تخلف أحد شروط استحقاق صرف المعاش للمستفيد.

كذلك في حال إذا تم التحقق من الأوراق والمستندات المقدمة من المستفيد المستقل أو الأسرة وثبت أنها غير صحيحة.

أيضًا في حال إذا ثبت أن المستحق غير ملتزم بخطة تأهيل استحقاق صرف المعاش.

كما يتوقف صرف المعاش في حال وفاة صاحب الاستحقاق.

كذلك يتوقف صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور في حال تنازل المستحق عن المعاش بإرادته.

أيضًا في حال تأخر المستحق مستفيد المعاش من تحديث بياناته في خلال مدة زمنيه أقصاها 30 يوم من تاريخ علمه بضرورة تحديث بياناته الشخصية من قبل الوزارة.

في حال كان المستحق يقيم في إحدى دور الرعاية بالمملكة أو الإيواء أو المراكز العلاجية.

رابط الاستعلام عن استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة 1443هـ

ولراغبي الاستعلام عن الضمان الاجتماعي المطور بالمملكة العربية السعودية، بإمكانك اتباع الخطوات التالية بالترتيب: