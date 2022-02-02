الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين qiyas-sa والفرق بين كفايات المعلمين واختبار الرخصة المهنية

الاستعلام عن نتائج كفايات المعلمين والمعلمات وكيفية الاطلاع على نتيجة كفايات المعلمين، والفرق بين كفايات واختبار الرخصة المهنية qiyas-sa، طبقا لطالبي الالتحاق بالوظائف التعليمية، والمعلمين على رأس العمل، حيث تختص كفايات المعلمين بمن يريد الالتحاق بوزارة التربية والتعليم، أما اختبارات الرخصة المهنية فتتم لمنتسبي وزارة التربية والتعليم السعودية لمن هم على رأس العمل، والهدف سواء من كفايات المعلمين أو اختبارات الرخصة المهنية هو تأهيل المعلم والمعلمة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمملكة، من خلال إعداد كوادر تعليمية مُدربة لتحقيق مستوى تعليم راقي ومتطور، حيث تشرف هيئة تقويم التعليم والتدريب على اختبارات كفيات المعلمين وكذلك اختبارات الرخصة المهنية.

الاستعلام عن نتائج اختبار كفايات المعلمين والفرق بين كفايات واختبار الرخصة المهنية

وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب etec.gov.sa قد أخدت على عاتقها النهوض بمستوى المعلم والمعلمة سواء من النواحي العلمية والتربوية، أو من خلال ضبط السلوكيات المنوط بها رفع مستوى تحصيل الطلاب الذين يتلقوا العلم من معلمين ومعلمات اجتازوا بنجاح تلك الاختبارات، أم عن اختبار كفيات المعلمين فهو إعداد طالبي الالتحاق بالوظائف التعليمية لتأدية مهامهم المستقبلية في العملية التعليمية، وتتم تلك الاختبارات من خلال المركز الوطني قياس، وهو الذي يقيس درجة التحصيل في المجالات التي يتم الاختبار فيها.

ضوابط ومعايير نتائج اختبار كفايات المعلمين واختبار الرخصة المهنية 1443

تصحيح الإجابات يعتمد على المصحّح الآلي وتحليل النتائج ومراجعتها بما يتوافق مع المعايير الأساسيّة للحلول الصحيحة، بعد

يتم اعتماده النتيجة من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب.

تُرسل النتيجة إلى صفحة المعلّم الخاصّة بنظام الرّخصة المِهنيّة.

يقوم المعلّم بزيارة موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب للاستعلام على النتيجة.

يتم إرسال النتيجة إلى الحه ذات العلاقة عن طريق هيئة تقويم التعليم والتدريب.

في حال تأدية الاختبار أكثر من مرة يتم إرسال الدّرجة الأعلى.

يُكتفى بالنتيجة الإلكترونيّة دون شرط أن تكون ورقية.

تقوم هيئة تقويم التعليم والتدريب بإرسال رسالة نصية إلى المتقدم للاختبار بالنتيجة.

يمكن معرفة النتيجة أيضا من خلال الاتصال الصوتي بالرّقم الموحّد: (920033555). ​

استخراج نتيجة قياس برقم الهوية ونسب نتائج اختبارات كفايات 1443

إعداد مناخ تعلم مستقر وآمن ومساعد على التعلم نسبة 8%.

إمكانية التعرف الجيد على الطالب ووسيلة تعلمه المناسبة تتحدد بنسبة 11%.

معرفة قدرات مهارات الطلاب اللغوية والكمية نسبة 16%.

تأسيس احتمالات وثقافة مساعدة للتعليم 5%.

تجهيز وإعداد برنامج تعلم شامل ومتكامل نسبة 7%.

القدرة على تقييم الطالب 13%.

الإلمام بوسائل وطرق التعليم نسبة 15%.

الخبرة والممارسات المهنية، والقدرة على التطور باستمرار نسبة 4%.

إعداد بيئة داعمة تعزز التلقي لدى الطلاب يقدر بنسبة 11%.

التعامل الفعال مع أولياء الأمور وغيرهم من الأشخاص بالمجتمع نسبة 5%.

إدراك جميع المتطلبات والمهارات للمعلمين السعوديين نسبة 5%.

موعد تسجيل اختبار كفايات المعلمين القادمة 2022

بدأ من 28 ديسمبر 2021 حتى 28 فبراير 2022.

يمكن التسجيل وقت متأخر في الفترة من 1 حتى 18 مارس 2022.

رابط وطريقة التسجيل في اختبارات كفايات المعلمية 1443

زيارة رابط الصفحة الرسمية لمنصة هيئة تقويم التعليم والتدريب للقياس .

. إدخال معلومات تسجيل الدخول المطلوبة

اسم المستخدم في الخانة التي تمّ تخصيصها لذلك (رقم الهوية).

إدخال كلمة المرور في المكان المُخصّص له.

لمن ليس لدية حساب يمكنه إنشاء حساب جديد.

الضغط على أيقونة التحقق من أن المستخدم ليس روبوت.

النقر على زر تسجيل الدخول.

الاطّلاع على كافّة الاختبارات التي تمّت إتاحتها للاستعلام.

تحديد الاختبار المطلوب الاستعلام عن نتيجته.

الضغط على خيار قبول الإرشادات.

تحديد التوقيت المتاح والملائم.

تحديد الطريقة المناسبة بدفع الرسوم.

رابط استعلام عن نتائج كفايات المعلمين برقم الهوية 1443 عبر قياس