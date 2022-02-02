طلب رفع ايقاف الخدمات بوابة ناجز najiz.sa وشروط رفع الإيقاف والوقت المستغرق للرفع   

يهم الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية الذين تعرضوا لإيقاف خدماتهم، التعرف على طريقة رفع ايقاف الخدمات عبر بوابة ناجز 1443، حيث أن ايقاف الخدمات هو اجراء قضائي يتم اتخاذه ضد المخالفين والمخلين بتنفيذ إحدى التزاماتهم أو تعاقداتهم، فتقوم المحكمة بإستصدار أمر ايقاف الخدمات لضمان حق الدائن والحصول على حقوقه من المدين، كما حرصت المملكة على أن لا يمس قرار ايقاف الخدمات ما يحتاجه الإنسان من خدمات أساسية كالصحة والتعليم والعمل، وذلك حتى يقوم المدين بسداد التزاماته ليتم رفع ايقاف الخدمات عنه.

يشمل قرار ايقاف الخدمات، كلا من تجديد الهوية الوطنية ورخصة القيادة وجواز السفر، ويسمح قرار رفع ايقاف الخدمات للشخص المنفذ ضده بتعديل وضعه القانوني وسداد ما عليه من ديون والتزامات، كي يتجنب العقوبة القضائية التي تصل إلى السجن، وكان لقرار ايقاف الخدمات الأثر الكبير في انخفاض عدد القضايا، والتي أصبحت تتنهي بالمصالحة والتسوية لإنهاء النزاع دون اللجوء للقضاء.

خطوات رفع ايقاف الخدمات بوابة ناجز 1443

الدخول على موقع وزارة العدل السعودية.

الدخول على الخدمات الإلكترونية واختيار قائمة التشغيل.

اختيار خدمة أوامري، والضغط على ارسال الطلب لكي تتمكن من انهاء تعليق الخدمة.

ملئ الحقول بالبيانات المطلوبة والتأكد من ادخالها بشكل صحيح.

الضغط على أيقونة تسجيل التطبيق.

طريقة حجز موعد عبر بوابة ناجز 1443

تسجيل دخول بوابة ناجز الإلكترونية.

اختر أيقونة المواعيد عبر الإنترنت وحدد موعاً.

ادخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

تحديد نوع الخدمة المراد الحصول عليها من المحكمة ثم الضغط على ارسال الطلب.

قم بحفظ رقم الباركود الخاص بالتذكرة الإلكترونية، حيث يتم الحضور إلى المحكمة من خلال تذكرة حجز الموعد.

الوقت المستغرق لرفع ايقاف الخدمات

قرار رفع ايقاف الخدمات يرتبط بعدة قضايا وحقوق مالية ومعنوية لدى المستحقين، ويرتبط الوقت المستغرق لإلغاء تعليق تقديم الخدمات بعدد من القضايا، حيث يتوقف ذلك عل تنازل المستحق عن حقوقه أو تسويه التعاملات بالدفع أو الإبراء أو اعطاء المنفذ ضده فتره للسماح، وغير ذلك من الإجراءات التي تنهي النزاع، فيتم بناء على ذلك الغاء أمر تعليق الخدمات ويكون ذلك بشكل الكتروني مباشر بدون الحاجة للجوء للسلطات القضائية، على خلاف حالة حظر خدمة تعليق السفر، فإن النظام الآلي قد يستغرق 24 ساعة في تنفيذ قرار الرفع.

انهاء تعليق الخدمات الكترونياً، يتم بصورة سريعة بعد تقديم طلب رفع ايقاف الخدمات وخلال مدة أقصاها ثلاث أيام من تاريخ تقديم طلب الرفع، وذلك بعد أن تقوم الجهات المختصة المتمثلة في وزارة العدل السعودية بمراجعة الطلب والتأكد من استيفائه الشروط، كما يجب العلم أنه في حالة قيام الشخص بعدم الدفع لما يزيد عن 5 أشخاص أو 5 مؤسسات، مع ثباته حصوله على أموال منهم دون سداد، فإنه في هذه الحالة لا يتم ايقاف خدماته بل يذهب إلى السجن، وأيضاً في حالة وصول مبلغ القرض إلى مليون ريال سعودي والتأخير في سداده.