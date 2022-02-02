موعد نزول حافز 1443 شهر رجب دفعة فبراير وشروط التسجيل في برنامج حافز

ننقل لكم موعد صرف حافز 1443 في شهر رجب، دفعة شهر فبراير الجاري ونزول حافز خلال أيام قليلة وشروط التسجيل في برنامج حافز، حيث يخصص برنامج حافز مبلغ مالي شهري قدره 2000 ريال لمدة 12 شهر وذلك لكل الباحثين عن العمل بشكل جدي من أجل تعزيز فرص الحصول على وظائف دائمة وتزويد الشباب بالمهارات اللازمة للإنضمام إلى سوق العمل

موعد نزول حافز شهر رجب 1433 دفعة شهر فبراير

بخصوص موعد نزول وصرف حافز في شهر فبراير بالميلادي والهجري.

موعد نزول حافز بالهجري ……….. الأحد 05/7/1433 هجريا.

موعد نزول حافز بالميلادي ………… الأحد 06/02/2022 ميلاديا.

شروط التسجيل في حافز

يذكر أن برنامج حافز حدد شروط التسجيل في برنامج حافز للمتقدمين والباحثين عن العمل من خلال شروط معينة.

أن يكون المواطن سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم في برنامج حافز عن 20 عام ولا يزيد عن 35 عام.

أن يكون قادر على العمل.

أن لا يكون موظف في القطاع العام أو الخاص.

أن لا يكون مستحق لمعاش تقاعدي.

أن لا يكون مستحق للمخصصات المالية أو تعويضات ضد التعطل عن العمل.

أن لا يكون لديه نشاط تجاري.

أن لا يكون طالب أو متدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

أن لا يكون للمتقدم فرصة للإشتراك في حافز دخل ثابت يصرف له ومتوسط شهري خلال 12 شهر.

يجب أن يكون المتقدم في برنامج حافز مقيم داخل المملكة العربية السعودية فترة لا تقل عن 10 أشهر من فترة تقديم الطلب.

إلتزامات المتقدمين في برنامج حافز

يذكر أن برنامج حافز قد حدد عددا من الإلتزامات لكل المتقدمين للحصول على عمل دائم وأهمها:

القيام بإنجاز المهام والإلتزامات.

عدم الإلتزام ببنود حافز سيؤدي إلى عقوبات مالية والإبعاد من برنامج حافز مطلقا.

هذا ويجب الدخول على برنامج حافز بشكل أسبوعي.

تسجيل الدخول في برنامج حافز على البوابة الوطنية كل سبعة أيام من أجل معرفة المهام والإلتزامات المختلفة.

هذا ويشترط على كل المسجلين في برنامج حافز أهمية حضور الدورات التدريبية وضرورة الإستمرار في التدريب بشكل أساسي والتدريب عن بعد.

ضرورة حضور كل مقابلات العمل المقررة من برنامج حافز مع أصحاب العمل والجهات المختلفة.

يذكر أن برنامج حساب المواطن قد ذكر بأهمية الإفصاح عن دخل المواطين التابعين في حافز الخاص بحساب المستفيد، وأكدت خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن أهمية الإفصاح عن الدخل وتحديد نوع الدخل ومصدر الدخل مؤكدا أن الدخل سيتم إحتسابه بشكل رسمي في حافز وهو الأمر الذي يؤكد أهمية تقديم معلومات سليمة وواضحة.