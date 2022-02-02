نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج استحقاق الأهلية ببرنامج حساب المواطن الدفعة 51 فبراير 2022 تقديم اعتراض نتائج الأهلية وموعد فتح التسجيل الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعرف على نتائج استحقاق الأهلية ببرنامج حساب المواطن والخاصة بدفعة شهر فبراير 2022، حيث يزيد البحث من قبل المستفيدين من دفعات حساب المواطن، عن موعد ايداع الدفعة الجديدة ونتائج الإستحقاق للمشتركين الجدد بالبرنامج، وقد أوضح برنامج حساب المواطن عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، طريقة وخطوات التحقق من نتائج الأهلية الخاصة بدفعة فبراير 2022 من حساب المواطن، قبل أيام من ايداع أموال الدفعة في الحسابات البنكية للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث من المعروف أنه يتم ايداع دفعات حساب المواطن الشهرية، في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، فإذا ما صادف يوم الصرف يوم عطلة فيتم تقديم الموعد أو تأخيره يوماً.

الإستعلام عن نتائج الأهلية برنامج حساب المواطن 1443

حدد برنامج حساب المواطن الخطوات الواجب على المواطنين اتباعها، من أجل التعرف على نتائج الأهلية والإستحقاق لدفعات البرنامج الشهرية والتي هي على النحو التالي:-

الدخول عل موقع الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن.

تسجيل الدخول للحساب من أعلى يسار الصفحة.

الضغط على أيقونة “دراسة الأهلية” والتي يتم التعرف منها على (حالة الأهلية – أهلية البالغين – تاريخ دراسة الأهلية – حالات الأهلية السابقة – عدد المؤهلين).

الضغط على “أهلية التابعين” للتعرف على تفاصيل حالة الأهلية والإستحقاق.

للحصول على الأهلية السابقة اضغط على “اعتراضات الأهلية السابقة”.

تقديم طلب اعتراض على نتائج الأهلية ببرنامج حساب المواطن

يمكن للمستفيد من برنامج حساب المواطن، الذي ظهرت له رسالة عدم استحقاق الأهلية بالبرنامج، أن يقوم بتقديم اعتراض على نتائج الأهلية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور قرار عدم الأهلية، وفي حالة تم قبول طلب اعتراضه فيتم تعويضه بأثر رجعي وذلك بحد أقصى 5 أشهر.

كما يمكن في حالة رفض طلب الإعتراض على نتائج الأهلية، أن يقوم المستفيد بتقديم طلب اعتراض أخر بعد التأكد من سبب رفض الاعتراض الأول، وفي حالة عدم الرد على الإعتراض خلال 3 أشهر فيجب التقدم بطلب اعتراض جديد، مع العلم أنه في حالة كان رب الأسرة غير مؤهل فلن يتم النظر في الأهلية الخاصة بتابعيه.

موعد فتح التسجيل الجديد ببرنامج حساب المواطن

يهم الكثير من المواطنين التعرف على الموعد المتوقع لفتح باب التسجيل الجديد ببرنامج حساب المواطن، للإستفادة من برنامج الدعم المالي الذي يقدمه البرنامج، وقد أجابت خدمة المستفيدين ببرنامج حساب المواطن على هذا التساؤل، بإجابة مفاداها أنه قد تم تعليق التسجيل الجديد بالبرنامج، وفقاً لما تم اقراره من تعديلات وضوابط دعم البرنامج، حيث يذكر أن التسجيل كان متاح للمستحقين ببرنامج حساب المواطن، منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 وحتى أخر موعد لصرف الدفعة رقم 28 والخاصة بشهر مارس 2020، وقد شمل الدعم جميع المستحقين المكتملة طلباتهم، ويستثنى من قرار وقف التسجيل الجديد امكانية اضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

موعد صرف حساب المواطن للأطفال دون سن الخامسة

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه فيما يخص التساؤلات المثارة عن صرف دعم حساب المواطن للأطفال دون سن الخامسة، فإن الدعم المقدم يوجه إلى رب الأسرة المستفيد الرئيسي من برنامج حساب المواطن، على أن يتم صرف الدعم وفقاً لمعايير الإستحقاق والتي يتم فيها الأخذ بعدد من الإعتبارات، هي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم.

ومن المقرر أن يتم صرف الدفعة رقم 51 من برنامج حساب المواطن دفعة شهر فبراير 2022، يوم الخميس 10 فبراير الموافق ليوم 9 رجب 1443 هـ، وذلك للمستفيدين المكتملة طلباتهم ولمن ظهرت لهم رسالة الإستحقاق.