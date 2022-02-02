نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فروع nyx في الرياض نيكس ماركة مميزة في عالم مستحضرات التجميل.. اعرف العناوين وطرق التواصل في المقال التالي

عمر شويل - جدة فروع nyx في الرياض متعددة نظرًا لأن الشركة واحدة من أشهر العلامات التجارية في عالم مستحضرات التجميل. فلا تغفل السيدات من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من متابعة Nyx – مكياج والمنتجات التى تعرضهم الشركة باستمرار. يدخلون على nyx انستقرام أو موقع الشركة أو تساؤلاتهم المستمرة عن فروع nyx في الرياض عاصمة المملكة. وجاء تأسيس nyx نيكس عام 1999 في أمريكا والسبب في اختيار الاسم نسبة لاسم آلهة عند اليونان وحققت بعد ذلك شهرة عالمية.

فروع nyx في الرياض

تتعد فروع nyx في الرياض لتصل لـ 7 فروع موزعين في مختلف أنحاء المحافظة مع إمكانية التواصل على موقع nyxنيكس الشهير ويمكن التواصل مع فروع nyx في الرياض ومعرفة أوقات العمل في كل فرع على حدا على النحو التالي:

فرع غرناطة مول

العنوان: الطريق الدائري الشرقي – حي غرناطة – QPJJ + J44 – الرياض 13241.

رقم الهاتف: 0115116362.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 10:00 صباحا، وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من الساعة 01:30 مساء حتى 11:00 مساء.

فرع القصر مول

العنوان: شارع 11564.

رقم الهاتف: 966115101222.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 9:30 صباحا، وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من 2:00 ظهرا، حتى 11:00 مساء.

فرع الحياة مول

العنوان: تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك عبدالعزيز

رقم الهاتف: 0115116328.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من 2:00 ظهرا حتى 11:00 مساء.

فرع الرياض بارك

العنوان: 11564.

رقم الهاتف: 0115203587.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من 01:30 ظهرا حتى 11:00 مساء.

فرع الخيمة مول

العنوان: طريق خريص الفرعي – مركز الخيمة – الروضة – الرياض 13211.

رقم الهاتف: 0115200515.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من 02:00 ظهرا حتى 11:00 مساء.

فرع العثيم مول الربوة

العنوان: 12839.

رقم الهاتف: 0115200496.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من 02:00 ظهرا حتى 11:00 مساء.

فرع الفيصلية مول

العنوان: الفيصلية مول – شارع العليا – الرياض 12212.

أوقات العمل: يوميا من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 11:00 مساء والجمعة من 01:00 ظهرا حتى 11:00 مساء.

nyx انستقرام

يتيح حساب nyx انستقرام كافة مستحضرات التجميل ومتابعة مستمرة للمنتجات أول بأول. حتى يتمكن عملاء نيكس شراء كل ما يحتاجونه بسهولة ومعرفة أحدث المنتجات فور نزولها أو من على موقع nyxcosmetics.com العالمي.

Nyx – مكياج

استطاعت ماركة Nyx – مكياج نيكس خلق مكانة مميزة لتكون علامة تجارية كبري بين الشركات العالمية المتخصصة في مستحضرات التجميل والدخول في حلبة المنافسة وإثبات مكانتها وجذب الجمهور لها منذ 22 سنة في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية لوس أنجلوس، وبعد ذلك بدأت تنتشر فروعها حول العالم بمختلف الدول العربية والأجنبية.