المصادر المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري للمستفيدين

زادت محركات جوجل في البحث عن موعد الدفعات التي لم تصل لهم الدعم المادي في الحساب البنكي للمستفيد، حساب المواطن أكد في الفترة الأخيرة عن المصادر المالية المستثناة من الاحتساب ضمن الدخل الشهري للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك هذا الدعم المادي الشهري للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية، حيث أن المساعدات النقدية أو العينية من المؤسسات والجمعيات الحكومية أو الأهلية، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين لمساعدتهم في العلاج وهذا لا تحتسب ضمن الدخل الشهري للمستفيدين.

الدفعات التي لم تصل إلى الحساب البنكي :

يجب على المستفيد الدخول على حساب المستفيد. يجب على المستفيد النقر على حالة الاستحقاق. ثم بعد ذلك النقر على تقديم شكوى على الدفعة الحالية. يجب على المستفيد النقر على مشاهدة الدفعات الماضية، وهذا إذا كان يريد المستفيد تقديم شكوى على الدفعات الماضية. يجب بعد ذلك اختيار تقديم شكوى على الدفعة المحددة. يجب على المستفيد تحديد نوع الشكوى التي لم يتم استلامها. سوف يتم إظهار نتيجة الملف الخاص بالمستفيد. يجب على المستفيد إرفاق كشف الحساب الخاص بالمستفيد. يجب على المستفيد النقر على إرسال الشكوى.

حساب المواطن أعلن على أن نسبة أرباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم بلغ 92% أما بالنسبة لارباب الأسر المنتجة بلغت النسبة المئوية 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات داخل المملكة حوالي 45% حيث أن شكل الذكور المستقلون 55% وأضاف إلى ذلك أن 84% هذا من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل حوالي 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري.

شروط الحصول على الدعم المادي الشهري :