نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل في أبشر أفراد 2022 Absher خطوة بخطوة بطريقة ميسرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في أبشر أفراد 2022 Absher من أهم المواقع الخدمية في المملكة العربية السعودية. فتعتبر البوابة الحكومية لإتمام المعاملات الرسمية في المملكة. وانجاز كل مايخص إجراءات الجوازات. ويتم تفعيل حساب أبشر من خلال البنوك سواء بنك الراجحي أو الرياض أو الأهلي. وتكون طريقة التسجيل في أبشر أفراد 2022 Absher خطوة بخطوة لتساعد المستخدمين أول مرة على استخدام الموقع بسهولة. سواء أبشر للتوظيف أو أبشر مخالفات وأعمال أو إجراءات الأحوال المدنية.

طريقة التسجيل في أبشر أفراد 2022

يستطيع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التسجيل في أبشر أفراد على الموقع الرسمي من خلال الآتي:

تسجيل الدخول على أبشر

إضافة البيانات اللازمة لإنشاء حساب جديد منها : “رقم الهاتف المحمول الخاص، ورقم الهوية الوطنية، رقم الإقامة، واسم المستخدم وعنوان البريد الإلكتروني”.

كتابة رمز الوصول ويتكون من أرقام ورموز وأحرف كبيرة وصغيرة لتقوية الكلمة.

كلمة المرور لتأكيدها.

اختر اللغة المراد علاجها.

تسجيل رمز التحقق بدقة.

مطالعة الشروط والموافقة عليها.

كتب رمز التفعيل الذي تم إرساله إلى هاتفك المحمول.

اضغط على تسجيل.

تفعيل حساب أبشر بدون بصمة من جوال 2022

يتمكن المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية من تفعيل الحسابات على أبشر من خلال مصرف الراجحي مع إتباع الخطوات الآتية:

سجل دخول على مصرف الراجحي الرقم 920003344.

إضافة رقم العميل وكلمة المرور.

اختيار الرقم 5.

إضافة رقم 4 في الخطوة التالية لإكمال عملية التنشيط.

وفي الإطار ذاته، يوفر بنك الرياض إمكانية تفعيل حساب أبشر من خلال الخطوات الآتية:

الاتصال على 920002470.

تسجيل الدخول عبر عامل التشغيل الرقمي.

اتبع التعليمات الموجودة على أداة الرد الآلي للانتقال إلى الإعدادات والخدمات الأخرى.

وافق على الشروط والأحكام.

أكد البيانات المطلوبة.

التأكيد على التسجيل في الخدمة لتفعيل حساب أبشر.

خدمات موقع أبشر الإلكتروني

تتعدد خدمات موقع أبشر الإلكتروني لتشمل الآتي:

خدمة حجز المواعيد. تحقق من التأمين الصحي. تفاصيل العنوان. معلومات شخصية. خدمة التأشيرات والإقامة. خدمة البيانات الخاصة بي. تحديد المتابعين. الإبلاغ عن العناصر المفقودة. طلب وثيقة ضائعة. خدمة الاقتباس.

بهذا نكون قد قدمنا كل ما يتعلق بأبشر أفراد 2022 Absher خطوة بخطوة بطريقة ميسرة.