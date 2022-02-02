نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجديد الإقامة بالمملكة 2022 مع أهم الشروط والرسوم اللازمة للتجديد لكافة المقيمين بداخلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تجديد الإقامة بالمملكة 2022 ، يبحث كافة المقيمين المتواجدين في المملكة لمعرفة الرسوم والشروط الخاصة التي يتم عن طريقها تجديد الإقامة لضمان البقاء بصورة نظامية داخل السعودية، حيث أن المملكة لا تقبل من يقومون بصورة غير نظامية وإقامات منتهية وتقوم بترحيلهم وبذلك يخسرون أعمالهم، حيث أن المملكة تحافظ على المتواجدين بداخلها بعدم السماح لأن شخص مجهول الهوية يقيم بها، ولذلك قامت بوضع عدد من الشروط لابد أن تتوافر للمقيم من أجل تجديد الاقامة، دون أن يتم اتخاذ اجراءات سلبية تجاههم تعرضهم للعقوبات والغرامات التي تصل لحد الترحيل.

تجديد الإقامة بالمملكة 2022

أوضحت الإدارة العامة للجوازات السعودية لكافة المقيمين المتواجدين بالمملكة، أنه يمكن للجميع التأكد من صلاحية الإقامة وصحتها من خلال الدخول على منصة أبشر الإلكترونية وإتباع الخطوات التالية :

الضغط على أبشر عبر الموقع الرسمي لها.

كتابة كلمة السر ورمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة خدماتي ضمن قائمة خدمات النظام الأساسي.

الضغط على صلاحية الاقامة.

كتابة البيانات المطلوبة.

سوف تظهر صفحة جديدة تحتوي على كافة البيانات الخاصة بالإقامة، والوقت المتبقي في صلاحيتها ومواعيد التجديد.

كيفية تجديد الإقامة إلكترونيًا

ويمكن للمقيمين بالمملكة القيام بتجديد الإقامة إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى الجهات المختصة لتقليل الوقت ومنع الازدحام، ولكن لابد من توفر عدد من الشروط في المقيمين من أجل تجديدها وهي :

لابد أن يكون جواز السفر ساري المفعول.

ضرورة دفع كافة المخالفات المرورية المتواجدة على المقيم.

دفع قيمة رسوم تجديد الإقامة.

يجب ألا يكون لدي الشخص المقيم أي أشخاص أبناء فوق ال 21 عام غير مسجلين لدى الكفيل.

لابد أن يكون المقيم متواجد فعليًا في الأراضي السعودية.

إذا كان هناك مرافقين مع المقيم لابد أن يكون لديه تأمين طبي.

ألا يكون على المقيم أي بلاغ هروب أو بلاغ تغيب عن العمل.

رسوم تجديد إقامة العاملين بالسعودية

أوضحت الهيئة العامة للجوازات السعودية أنه هناك قيمة محددة للرسوم الخاصة التي يتم دفعها للمقيم في المملكة، بعد أن أشارت إلى أن مدة صلاحية الإقامة في الدولة هي أربعة سنوات، ولابد من التجديد قبل انتهاء المدة، وتكون قيمة الرسوم كالتالي :

قيمة الرسوم للعمالة المنزلية 600 ريال سعودي.

العاملين بالمراكز والشركات 650 ريال سعودي.

المرافقين للمقيم 2000 ريال سعودي.

الفئات المعفاة من رسوم الاقامة

حددت المملكة العربية السعودية بعض الفئات التي تم إعفاؤها من دفع رسوم تجديد الإقامة وتلك الفئات هي :