إنطلاق خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد 1443 عبر المركز الوطني السعودي

أطلقت المملكة العربية السعودية خدمة التعاقد الرقمي من خلال منصة اعتماد الإلكترونية، وذلك لتوقيع العقود عبر المنصة الإلكترونية لتطوير تلك المعاملات والاعتماد على النظام الرقمي والتكنولوجيا بشكل كبير، وذلك بعد الاجتماعات التي عقدتها وزير المالية محمد بن عبد الله، ووزير الاتصالات المهندس عبد الله بن عامر السواحة، خلال مؤتمر “ليب LEAP” بالعاصمة السعودية “الرياض”، وخلال ذلك الاجتماع أبرموا ذلك الاتفاق من أجل تطوير الخدمات التي يتم جعلها من خلال النظام الإلكتروني لتسريع تلك الخدمات وجعلها تتم بدون أي إرهاق للمواطنين.

خدمة التعاقد الرقمي عبر منصة اعتماد 1443

ووفقا لما أعلن عنه من قبل المركز الوطني فإن الحكومة السعودية تهدف خلال الفترة المقبلة إلى جعل جميع الخدمات تتم من خلال النظام الإلكتروني، ومن أبرز تلك الخدمات هو نظام التوقيع على العقود المختلفة، حيث تم تطوير منصة إعتماد بشكل جيد وتحديثها بشكل مستمر من أجل توفير الخدمة لجميع المواطنين وأن تتم في دقائق وذلك لتوفير الجهد والوقت للجميع، وإتمام تلك المعاملات بدون أي مشكلة، بالإضافة إلى جميع الخدمات المالية التي كانت تحتاج إلى إجراءات كثيرة في الماضي وهو الذي يعد تطور كبير داخل المملكة.

كما تعمل تلك الخطوة على تحسين قدرات الجهات الحكومية الخاصة بالتخطيط المالي وتنفيذ المشاريع المختلفة، وتسجيل العقود وتوقيعها وذلك كله يتم من خلال المنصة الإلكترونية، وتأتي تلك الخطوة ضمن رؤية المملكة 2030 والتي من أهدافها تحويل جميع الخدمات إلى النظام الإلكتروني، وكانت العديد من الوزارات قد قامت بذلك خلال السنوات الماضية ومن أبرزها وزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.

المركز الوطني السعودي لنظام الموارد الحكومية

ويعد المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية من المراكز التي تم إطلاقها بالعام الماضي، ليصبح مركزاً حكومياً مستقلاً يساعد على تقديم العديد من الخدمات الخاصة بإدارة الموارد الحكومية، وتقوم بالعديد من الخدمات من أبرزها، إدارة الميزانية الخاصة بالمشاريع، وسلاسل الإمداد الخاصة بإدارة المشاريع، وتحصيل الإيرادات الخاصة بها، بالإضافة إلى تقديم الكثير من الخدمات الخاصة بالقطاع العام والخاص، والمؤسسات المالية.