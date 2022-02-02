تمويلك الآن بدون أي ضمانات وبدون كفيل وبالتقسيط علي دفعات سهلة وميسرة

تمويلك الآن بدون أي ضمانات وبدون كفيل ، تمويل شخصي تم تصميمه بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية بالمملكة ، حيث يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة ، والراغبين في الاستفادة من حلول تمويلية بسيولة نقدية سريعة وفورية ، وبشروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة ، كما يبحث العميل عن عروض تمويلية تضمن له سداد مبلغ التمويل علي دفعات شهرية ميسرة ومجدولة تتناسب مع راتبه الشهري وتتلائم مع جميع إلتزاماته المالية الأخرى.

تمويلك الآن بدون أي ضمانات وبدون كفيل

تمويل فورى لا يحتاج إلى وجود كفيل أو ضامن وبدون الحاجة إلى أي ضمانات ، أحد المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر البنك هذا التمويل الشخصي بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تخدم كافة الاحتياجات المالية والشرائية للمواطنين بالمملكة ، كما يوفر البنك هذا المنتج بهامش ربح تنافسي وثابت ، كما يتيح بنك سامبا للعملاء إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون ضمانات من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة لاستكمال طلب التمويل ، وسرعة الحصول على السيولة النقدية التي يحتاج إليها العميل.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا لقطاع الأفراد بالمملكة

قام بنك سامبا بتصميم التمويل الشخصي بحيث يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة. يقدم البنك هذا التمويل بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي مليون ونصف ريال سعودي. تمويل بنك سامبا بدون كفيل وبدون أي ضمانات. موافقة سريعة وفورية من البنك علي طلب التمويل الشخصي. يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل بنك سامبا حتي 60 شهر ، وذلك من خلال دفعات شهرية ميسرة ومجدولة. يتميز التمويل الشخصي من بنك سامبا بمعدل ربح ثابت حتي نهاية مدة التمويل. يوفر البنك للعملاء من خلال هذا المنتج إمكانية شراء المديونية. الشخص المتقدم بالطلب يمكنه الحصول على تمويل إضافي وذلك بعد سداد 20% من التمويل القائم لدى بنك سامبا.

طريقة التقديم على طلب تمويل بنك سامبا بدون كفيل وبدون اي ضمانات

يمكن التقديم على التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون اي ضمانات من بنك سامبا لقطاع الأفراد ، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك علي الإنترنت ، وتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وتعبئة النموذج بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.

كما يمكن التقديم على طلب تمويل بنك سامبا بدون كفيل من خلال زيارة أقرب فرع من فروع البنك المتواجدة داخل المملكة العربية السعودية.

كما يمكن التقديم من خلال الاتصال على الرقم 8001241010 ، والاستفسار عن كافة الشروط اللازمة للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل وبدون أي ضمانات من بنك سامبا لقطاع الأفراد داخل المملكة العربية السعودية.

الشروط الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل من بنك سامبا