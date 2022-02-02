شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف وخطوات التقديم علي القرض

يبحث العديد من المواطنين حول شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، نظراً لأنه يساعد الأسر محدودة الدخل لعمل مشروعات متميزة وبداية حياة جديدة من خلال هذا القرض، فالقرض يضم أصحاب الحرف اليدوية الذين يكونوا بحاجة إلى تمويل بنكي.

شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من إتباعها، حتى يتم الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، وهي كالتالي:

لابد أن يكون سن الشخص المقبل للحصول على القرض بالغ من العمر 70 سنة.

ألا يتجاوز دخل الفرد عن 200 ريال سعودي، وبعد ذلك يتم تقسيم نصيب الفرد على عدد الأفراد.

إذا كان عمر الولد 24 ولم يكن متزوجاً، فسيتم احتسابه من ضمن أفراد الأسرة ويشترط ألا يكون متزوجاً.

إذا كانت المتقدمة على القرض سيدة، فسيتم الموافقة على طلبها إذا كانت مطلقة أو أرملة لديها طفل أو اثنين.

طريقة التسجيل على قرض الأسرة

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم التسجيل على قرض الأسرة، وإليكم أهمها، كالتالي: