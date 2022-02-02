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عمر شويل - جدة شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف وخطوات التقديم علي القرض - ثقفني
يبحث العديد من المواطنين حول شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، نظراً لأنه يساعد الأسر محدودة الدخل لعمل مشروعات متميزة وبداية حياة جديدة من خلال هذا القرض، فالقرض يضم أصحاب الحرف اليدوية الذين يكونوا بحاجة إلى تمويل بنكي.
شروط الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف
هناك مجموعة من الشروط التي لابد من إتباعها، حتى يتم الحصول على قرض الأسرة من بنك التسليف، وهي كالتالي:
- لابد أن يكون سن الشخص المقبل للحصول على القرض بالغ من العمر 70 سنة.
- ألا يتجاوز دخل الفرد عن 200 ريال سعودي، وبعد ذلك يتم تقسيم نصيب الفرد على عدد الأفراد.
- إذا كان عمر الولد 24 ولم يكن متزوجاً، فسيتم احتسابه من ضمن أفراد الأسرة ويشترط ألا يكون متزوجاً.
- إذا كانت المتقدمة على القرض سيدة، فسيتم الموافقة على طلبها إذا كانت مطلقة أو أرملة لديها طفل أو اثنين.
طريقة التسجيل على قرض الأسرة
هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم التسجيل على قرض الأسرة، وإليكم أهمها، كالتالي:
- التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.
- تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد.
- التوجه إلى قسم المنتجات، وتحديد منتجات الأفراد من بينهما، وبعد ذلك يتم تحديد التمويل الاجتماعي.
- الضغط على أيقونة تمويل الأسرة وبعد ذلك بدء الخدمة.
- تسجيل كافة البيانات المطلوبة، ومن بينها بينات المستفيد الشخصية كبيانات الدخل، بالَإضافة إلى اسم المهنة والطريقة التي سيتم التواصل من خلالها.
- لابد من مراجعة البيانات بشكل جيد مع التحقق من صحتها، وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة الإقرار.
- النقر على أيقونة حفظ البيانات، وبعد ذلك يتم تقديم الطلب مع إلحاق كافة المستندات معه.
- الفئات المستحقة للقرض
- فئات الموظفين الذين ينتمون إلى القطاع الحكومي سواء الرجال أو النساء.
- يضم بنك التنمية فئات الطلاب، ولاسيما فئة الرجال.
- يضم البنك أيضاً فئة السيدات من ربات المنزل.
- كما أن يضم المتقاعدين من الجنسيين سواء كانوا الرجال أو السيدات.
- يمكن عمل قرض من قبل الموظفين الذين ينتمون للقطاع الخاص.
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