نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم على منح أراضي الديوان الملكي 1443 من البلدية وأهم شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقديم على منح أراضي الديوان الملكي 1443، من أكثر العمليات التي يتم البحث عنها عبر محرك جوجل خلال الساعات القليلة الماضية عن طريقة التسجيل في منح الاراضي 1443 من الديوان الملكي، حيث يعمل الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية علي تقديم أراضي إلي المواطنين من ذوي الدخل المنخفض والأكثر أحتياجاً، وذلك لسد الحاجة في الحصول علي معيشة هنية ومستقرة، وفيما يلي نستعرض معكم تفاصيل أكثر ومعلومات طريقة التقديم على منح أراضي الديوان الملكي 1443، وأهم الشروط الواجب توافرها.

شروط التقديم على منح أراضي الديوان الملكي 1443

واشارت وزارة الشوؤن البلدية والقروية والإسكان إلي وجود مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم من أجل الحصول علي منح اراضي الديوان الملكي 1443، وهي علي النحو التالي:-

ألا يكون المتقدم أقل من 25 عام.

أن يكون المتقدم مواطن سعودي الأصل ويقيم في المملكة بصورة دائمة.

بالنسبة إلي الأرملة المفردة تكون الأولوية فوق سن 25 عام.

إلي جانب ذلك يتم استبعاد ذوي الاعاقة والإحتياجات الخاصة من المنحة لأن لهم منحة خاصة بهم.

أن يكون المتقدم من نفس محل الإقامة المذكور في المستندات المقدمة، عند التقديم في منحة البلدية.

تبلغ مساحة الأراضي الممنوحة من الديوان الملكي إلي أقصى 935 متر مربع، و 625 متر مربع.

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طريقة التقديم للحصول على منح الأراضي 1443

وفي السياق ذاته يمكن من خلال الخطوات الآتية التقديم علي منح اراضي الديوان الملكي 1443، وذلك من خلال الموقع الرسمي الالكتروني، وذلك عبر الطريقة كالآتي.

قم بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الشئون البلدية القروية والإسكان السعودي.

قم بتسجيل الدخول عبر الضغط علي كلمة سكني.

وقم بتسجيل استمارة البيانات من الاسم ورقم الهوية ومحل الإقامة وغيرها.

أضغط علي منحة الأرض المجانية من الديوان الملكي.

قم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة علي الموقع.

أضغط علي كلمة حفظ البيانات.

وبهذه الطريقة نكون قد وضحكنا لكم كافه التفاصيل المتعلقة بشروط التقديم علي منح أراضي 1443 بالمملكة العربية السعودية من الديوان الملكي إلي المواطنين.