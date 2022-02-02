شروط التنازل عن السيارة بنك الراجحي 1443 واهم المستندات المطلوبه للتنازل عنها

تعتبر خدمة التنازل عن السيارة واحدة من الخدمات التي يقوم المصرف بتقديمها للعملاء، نظراً لأنه يوفر خاصية للتنازل عن سيارة أقساط للأشخاص في المملكة العربية السعودية، والتي تم الحصول عليها عن طريق برامج الراجحي للسيارات تقسيط، حيث يتم القيام بإجراءات التنازل عن سيارة بشكل سهل إذا توافرت الشروط، وهذه الشروط مطروحة خصيصاً للأشخاص الغير قادرة على شراء سيارات جديدة، فتقوم بعض المؤسسات في الممكلة العربية السعودية بتقديم هذه الخدمة لمواطنيها.

شروط التنازل عن السيارة بنك الراجحي 1443

هناك مجموعة من الشروط التي لابد من تطابقها على جميع المتقدمين للتنازل عن السيارة بنك الراجحي 1443، وإليكم الشروط، كالتالي:

لابد من توضيح قيمة التنازل التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفي، وفي حالة رغبة الشخص المشتري في دفع قيمة السيارة بشكل نقدي، فسيتم كتابة كل هذه الأمور في العقد المتفق عليه، وفي حالة الدفع من خلال الأقساط، فلابد من توضيح قيمة الأقساط وفترة السداد.

لابد من توضيح المرات التي يسمح بها التأخير في دفع قيمة الأقساط، وهذا في حالة مرور الفرد بظروف طارئة.

الرجوع إلى مقر تمويل السيارة إذا لم يرغب دفع قيمة السيارة كاملاً.

يشمل العقد دور البنك للتنازل، حتى يضمن حق العميل في استرجاع السيارة إذا لم يتم دفع قيمة الأقساط في الموعد المقرر له.

يمكن للعميل أن يقوم باستخدام السيارة في الخدمات الشخصية، وليس لأي غرض آخر شرط عدم إلحاق أي ضرر بها.

يدفع مالك السيارة قيمة الصيانة الأساسية، وفي حالة وجود أي مصاريف أخرى فسيقوم المستأجر بتحملها.

الأوراق المطلوبة للتنازل عن السيارة

حرص البنك على توضيح الأواق المطلوبة للتنازل عن السيارة، وهي كالتالي: