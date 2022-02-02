استعلم برابط مباشر عن المساعدة المقطوعة السعودية ١٤٤٣هـ وشروط استحقاقها

يبحث مستحقي الضمان الاجتماعي عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة السعودية ١٤٤٣هـ بعد توقفها لفترة طويلة، ويأمل المستفيدين أن يتم إيداعها الفترة القادمة خاصة بعد صدور نظام الضمان الاجتماعي المطور، وإيداع المعاشات الضمانية على النظام الجديد في الحسابات البنكية للمستفيدين الجدد، وتعتبر المقطوعة من أقدم برامج الدعم المالي التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث استفاد ملايين المواطنين من البرنامج خلال الأعوام الماضية، وحدد الضمان الاجتماعي السعودي شروط الحصول على المساعدات المقطوعة حتى يصل هذا الدعم المالي للأشخاص الحقيقيين المستحقين لهذه الإعانات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وشروط استحقاقها.

طريقة الاستعلام عن المساعدة السعودية المقطوعة ١٤٤٣هـ

هناك بعض الخطوات التي يجب أن يتبعها أي شخص يريد الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط المساعدة المقطوعة الذي يوجد على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. إدخال المستحق رقم السجل المدني. إدخال رمز التحقق الشخصي الذي يظهر أمامنا على الشاشة. الضغط على أيقونة عرض، وسوف تظهر جميع البيانات الخاصة بالمستفيد.

شروط مقطوعة الضمان الاجتماعي

تم وضع الشروط التي من خلالها يتم تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين السعوديين، ولكي يصل دعم المساعدة المقطوعة السعودية 1443هـ لمستحقيها وهى كما يلي:-

لا يقل عمر المستحق لدعم الضمان الاجتماعي عن ٣٥ عامًا.

عن ٣٥ عامًا. تكون الأولوية في عملية استحقاق المقطوعة للمواطنين أصحاب الأسبقية في التقديم، ويتم وضعهم على قوائم الانتظار حتى يحين موعد الاستحقاق.

للمواطنين أصحاب الأسبقية في التقديم، ويتم وضعهم على قوائم الانتظار حتى يحين موعد الاستحقاق. أقصى مبلغ يستطيع أن يحصل عليه المستحقين ٣٠ ألف ريال سعودي.

تحدد القيمة المالية للمقطوعة بعد تحديد عدد أفراد الأسرة، وتحديد الدخل الشهري.

يتم منح المساعدات المقطوعة للأسر السعودية الأكثر احتياجا، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.

للأسر السعودية الأكثر احتياجا، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. أن يكون المستحق للإعانات المقطوعة سعودي أو سعودية الجنسية.

يستثنى من شرط الجنسية المرأة المتزوجة من سعودي، وأبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي.

يقوم الضمان الاجتماعي السعودي بصرف المساعدات المقطوعة مرة كل عام لأصحاب المعاش الضماني، إذا كان المستحق للمقطوعة لا يحصل على أي مساعدات أو إعانات أخرى من جهات حكومية، أو لديه راتب شهري ثابت.

تصرف مرة كل عامين، إذا كان الشخص المتقدم لديه دخل شهري أخر غير معاش الضمان الاجتماعي، أو يحصل على إعانات من جهات حكومية أخرى.

المستندات المطلوبة للحصول على المساعدة السعودية المقطوعة ١٤٤٣هـ

يجب أن يحضر المتقدم الأوراق التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يأتي:-