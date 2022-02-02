رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة في 3 دقائق بالاسم والعنوان ( خدمة فوري)

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان في السعودية حرصاً من وزارة الكهرباء السعودية على راحة المواطنين السعوديين، كفلت لهم خدمات كثيرة لتوفير الراحة لهم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن السعودي، من أهم تلك الخدمات، هي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، وبذلك أصبح المواطنون غير مضطرون للذهاب إلى وزارة الكهرباء للاستعلام، كما أتاح لهم أيضاً خدمة السداد إلكترونياً، لذا بات من السهل الاستعلام عن الفاتورة، ودفعها في أي وقت.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2022 رابط رسمي وطريقة الاستعلام عن رقم العداد

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم

قامت وزارة الكهرباء السعودية بتوفير أكثر من طريقة مختلفة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء والقيام بسدادها، وأصبح من المواطن اختيار الوسيلة التي تناسبه من بينهم، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلكترونياً على المنصة الإلكترونية الخاصة الفاتورة الإلكترونية. إدخال رقم الحساب الخاص بالمواطن. تسجيل رقم البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى اختيار اللغة المناسبة للاعب. النقر على خيار التسجيل. أصبح من حق المواطن الدخول إلى الموقع والاستعلام عن الفاتورة.

خطوات الاشتراك في خدمة فواتيري

أصبح من السهل الآن للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، الاشتراك بسهولة، أو التسجيل المجاني، في خدمة الفاتورة الإلكترونية، أو فواتيري، التي وفرتها الشركة السعودية للكهرباء، عن طريق التزام الخطوات التالية: