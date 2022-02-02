نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بكل سهولة في 3 دقائق بالاسم والعنوان ( خدمة فوري) في المقال التالي
طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان في السعودية حرصاً من وزارة الكهرباء السعودية على راحة المواطنين السعوديين، كفلت لهم خدمات كثيرة لتوفير الراحة لهم، والارتقاء بمستوى معيشة المواطن السعودي، من أهم تلك الخدمات، هي الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، وبذلك أصبح المواطنون غير مضطرون للذهاب إلى وزارة الكهرباء للاستعلام، كما أتاح لهم أيضاً خدمة السداد إلكترونياً، لذا بات من السهل الاستعلام عن الفاتورة، ودفعها في أي وقت.
كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 2022 رابط رسمي وطريقة الاستعلام عن رقم العداد
طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم
قامت وزارة الكهرباء السعودية بتوفير أكثر من طريقة مختلفة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء والقيام بسدادها، وأصبح من المواطن اختيار الوسيلة التي تناسبه من بينهم، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلكترونياً على المنصة الإلكترونية الخاصة الفاتورة الإلكترونية.
- إدخال رقم الحساب الخاص بالمواطن.
- تسجيل رقم البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى اختيار اللغة المناسبة للاعب.
- النقر على خيار التسجيل.
- أصبح من حق المواطن الدخول إلى الموقع والاستعلام عن الفاتورة.
خطوات الاشتراك في خدمة فواتيري
أصبح من السهل الآن للمواطنين السعوديين والمقيمين على الأراضي السعودية، الاشتراك بسهولة، أو التسجيل المجاني، في خدمة الفاتورة الإلكترونية، أو فواتيري، التي وفرتها الشركة السعودية للكهرباء، عن طريق التزام الخطوات التالية:
- يدخل المواطن السعودي على الرابط الخاص بشركة الكهرباء السعودية.
- النقر على تسجيل جديد، والمتوافر داخل الحساب الشخصي، من جهة اليمين.
- سيظهر أمام العميل صفحة جديدة، وعليه انتقاء ” أفراد أو أعمال”.
- عقب نجاح الاختيار، يتم الانتقال إلى صفحة تسجيل البيانات.
- إدخال جميع البيانات المطلوبة، مثل تحديد الجنسية، وتدوين رقم الهوية الوطنية، وإدخال رقم الهاتف الخلوي، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد.
- النقر على إكمال.
- سيقوم الموقع بإرسال الرمز الخاص بالتحقق، والنقر على إكمال.
- ستقوم شركة الكهرباء بإرسال رسالة إلى المواطن السعودي عبر البريد الإلكتروني.
- يجب على المواطن الدخول إلى البريد الإلكتروني، والنقر على رابط التفعيل.
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