عروض البنك الأهلي التجاري للتمويل الشخصي الجديد 

عروض البنك الأهلي التجاري للتمويل الشخصي، يقوم البنك الأهلي التجاري بتقديم العديد من الخدمات العامة لجميع المواطنين للحصول على التمويل الشخصي حتى يتمكن من تلبية احتياجاته وبالتالي يتم تقديم هذا التمويل للمواطنين المقيمين داخل المملكة فقط، لهذا سوف نتعرض من خلال السطور القادمة على عروض البنك الأهلي التجاري للتمويل الجديد ومعرفة التفاصيل الخاصة البنك الأهلي التجاري.

عروض البنك الأهلي التجاري للتمويل

يقوم البنك الأهلي التجاري بتقديم تمويل شخصي للأفراد عن طريق بعض البرامج التمويلية المتنوعة حتى يتمكن الجميع من اختيار التمويل الذي يتناسب معه وذلك على حسب الشخص المقترض والراتب الشخصي الخاص به ومجال عمله.

شروط التمويل الشخصي من البنك الأهلي التجاري

ينبغي توافر بعد الشروط الخاصة بالبنك الأهلي التجاري للحصول على هذا التمويل وهو كالآتي،

يجب أن يكون هذا الشخص الذي يريد الحصول على هذا التمويل يعمل في القطاع الخاص أو الوظائف الحكومية أو في الشركات المعتمدة داخل المملكة السعودية أو الشركات التابعة للبنك الأهلي التي تقوم بتحويل رواتب جميع الموظفين بشكل مباشر إلى البنك. ينبغي ألا يقل الراتب الشهري عن ثلاثة آلاف ريال سعودي للحاصلين على الجنسية أما للأجانب أربع آلاف سعودي. يجب أن يكون عمر هذا المتقدم لا يقل عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام عند قدوم موعد سداد آخر لهذا التمويل. يجب أن لا تقل الفترة الخاصة براتب الموظف عن شهر واحد لحاملي الجنسية السعودية ولا يقل عن ثلاثة أشهر للأجانب.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب الحصول على التمويل

قام البنك الأهلي التجاري بتوضيح بعض الأوراق التي ينبغي توافرها لامكانية الحصول على تمويل شخصي من البنك الأهلي التجاري وهو كالآتي،