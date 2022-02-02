طريقة التسجيل في اختبار القدرات المركز الوطني 

قد أعلنت منصة قياس بالمملكة السعودية بشكل رسمي عن التسجيل في اختبار القدرات لجميع الطلاب بالمملكة السعودية بعد أن تم اعتمادها بشكل رسمي حتى يتم العمل على تحديد الجدول الزمني وتعتبر هذه الاختبارات من أكثر من الاختبارات الهامة التي يتم إجراؤها للطلاب يتم العمل على رفع مستواهم الدراسي وتوافق كافة التخصصات التي تتناسب مع كل طالب، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة على طريقة التسجيل في اختبارات القدرات.

التسجيل في اختبار القدرات

قام مركز قياس بالإعلان بشكل رسمي عن اختبار القدرات الخاصة للفتره الثانية التي تم تحديدها للذكور بداء من يوم الأربعاء 2 فبراير 2022 وبالتالي سوف يتم التسجيل للإناث 28 من جمادى الآخر الذي يوافق 31 يناير 2022.

طريقة التسجيل في اختبار القدرات

يمكنك من خلال السطور القادمة معرفة طريقة التسجيل في اختبار كالآتي،

في الخطوة الأولى يقوم الطالب بتسجيل الدخول إلى موقع اختبارات القدرات وإضافة اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يقوم بالضغط على التالي ثم أضافه رمز التحقق ثم يقوم بتسجيل الدخول ثم يقوم الطالب من الاطلاع على الخيارات الموجودة أمامك وتحديد الاختبارات المتاحه للتسجيل ثم اضغط على اختبار القدرات العامة.

بعد ذلك يتم تحديد الاختبار سواء كان اختبار إلكتروني أو ورقي وتحديد أقرب موعد ثم يتم مراجعة بيانات الحجز والتأكد منها ثم الضغط علي تسديد رسوم اختبار القدرات العامة.

موعد بداية اختبار القدرات

سوف يتم تحديد موعد إقامة القدرات العامة يوم الأربعاء السادس من شهر أبريل للعام الجديد 2022 وسوف تستمر لمدة أسبوع حتى تنتهي يوم السادس عشر من شهر أبريل.

استخراج نتيجة قياس برقم الهوية

يمكنكم من خلال الخطوات التالية استخراج نتائج قياس برقم الهوية من خلال السطور التالية،