نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التمويل الممتد من البنك الأهلي وأهم شروطه في المقال التالي

عمر شويل - جدة التمويل الممتد من البنك الأهلي، يعتبر التمويل الممتد من البنك الأهلي بالمملكة من أكثر البرامج الهامة التي قام بإطلاقها البنك الأهلي التجاري لجميع المواطنين بالمملكة السعودية بالإضافة إلى أنه يقوم بتقديم العديد من العروض التمويلية لجميع المواطنين ويوجد لها الكثير من المميزات الهامة، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم كافة التفاصيل التي تتعلق ب برنامج التمويل الممتد من البنك الأهلي بشكل تفصيلي.

التمويل الممدد من البنك الأهلي

يعتبر التمويل الممتد من البرامج الهامة المقدمة من البنك الأهلي التجاري التي يستفيد بها جميع المواطنين بالمملكة الذين وصلوا إلى سن التقاعد وبالتالي قام البنك بالتسهيل عليهم من خلال الحصول على تمويل كبير ويتم السداد على فترة طويلة تصل إلى خمس سنوات، حيث أعلن البنك الأهلي التجاري أن الرسوم والقيمة المضافة 0% .

أهم شروط التمويل الممدد

قام البنك الأهلي التجاري بتوضيح بعض الشروط التي ينبغي توافرها لإمكانية الحصول على التمويل من خلال السطور القادمة،

يستفيد من هذا التمويل المواطنين بالمملكة السعودية ويتضمن أيضا القطاع العسكري والمدني أما بالنسبة للحد الأدنى للراتب الخاص بالشخص الذي يريد الحصول على التمويل يصل إلى 6000 250 ريال سعودي.

يبدأ مبلغ التمويل من 5000 ريال سعودي وحتى 1500000 ريال سعودي وينبغي ألا يقل عمر هذا المتقدم أو المستفيدين من التمويل الممتد من البنك الأهلي التجاري عام 40 سنة.

خطوات الحصول على التمويل الممدد

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي التجاري عبر الانترنت والضغط على التمويل الأهلي ثم أضافه جميع البيانات المطلوبة منك بشكل دقيق والضغط على كلمة التالي وبعد الانتهاء من كتابة التفاصيل المطلوبة منك.

أهم مميزات التمويل الممتد

يتوفر في هذا التمويل العديد من المميزات الهامة التي سوف نوضحها لكم وهي كالآتي،