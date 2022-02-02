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عمر شويل - جدة 100 ألف فورى بدون كلفة أجل وبالتقسيط الميسر للسعودى والمقيم - ثقفني
100 ألف فورى بدون كلفة أجل ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك سامبا للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بإجراءات سريعة وفورية وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كما أتاح بنك سامبا لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي باقل دخل شهري وبتسهيلات في السداد عديدة تناسب جميع العملاء.
مزايا التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا في المملكة العربية السعودية
- بنك سامبا واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.
- يقدم البنك مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة.
- يوفر البنك التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة.
- تمويل بنك سامبا متاح بدون كلفة أجل.
- المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل.
- التمويل الشخصي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.
- يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل حتي 9 أشهر.
- التمويل الشخصي متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.
- يقدم البنك للعملاء بطاقة سامبا الائتمانية مجانا وذلك طوال مدة التمويل الشخصي.
رابط التقديم على تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل وشروط الاستحقاق الأساسية
- حدد بنك سامبا في المملكة العربية السعودية رابط إلكتروني يمكن من خلاله التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كلفة أجل المتاح لدي البنك المواطن السعودي والمواطن غير السعودي ، حيث يقوم طالب التمويل بتسجيل الدخول علي رابط التمويل الشخصي ، وملئ نموذج التمويل بكافة البيانات الشخصية المطلوبة.
- الحد الأدنى لعمر طالب التمويل هو 18 سنة ، وذلك للاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل.
- الدخل الشهري لطالب التمويل يجب أن يكون لا يقل عن 5000 ريال سعودي ، وذلك لإنهاء جميع التعاملات الخاصة بطلب التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا لقطاع الأفراد بالمملكة.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في الوظيفة هو شهر واحد وذلك لاستكمال إجراءات طلب الحصول على التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا في المملكة العربية السعودية.
- إذا كان طالب التمويل من المواطنين المقيمين بالمملكة ، يشترط أن يكون لطالب التمويل مستحقات نهاية الخدمة وذلك في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة.
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