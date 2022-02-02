100 ألف فورى بدون كلفة أجل وبالتقسيط الميسر للسعودى والمقيم

100 ألف فورى بدون كلفة أجل ، أحد أهم المنتجات التمويلية التي يوفرها بنك سامبا للمواطن السعودي والمواطن غير السعودي أيضاً ، حيث يوفر البنك هذا المنتج بإجراءات سريعة وفورية وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، كما أتاح بنك سامبا لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة ، إمكانية الاستفادة من التمويل الشخصي باقل دخل شهري وبتسهيلات في السداد عديدة تناسب جميع العملاء.

مزايا التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا في المملكة العربية السعودية

بنك سامبا واحد من أهم وأكبر البنوك داخل المملكة العربية السعودية.

يقدم البنك مجموعة متنوعة ومتكاملة من المنتجات التمويلية التي تخدم احتياجات العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة.

يوفر البنك التمويل الشخصي بصيغة مطابقة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بالمملكة.

تمويل بنك سامبا متاح بدون كلفة أجل.

المواطن السعودي والمواطن غير السعودي يمكنهم الاستفادة من تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل.

التمويل الشخصي متاح بمبالغ مالية كبيرة يمكن أن تصل قيمتها حتي 100 ألف ريال سعودي.

يمكن أن تصل مدة سداد مبلغ تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل حتي 9 أشهر.

التمويل الشخصي متاح بإجراءات سريعة وسهلة لجميع العملاء.

يقدم البنك للعملاء بطاقة سامبا الائتمانية مجانا وذلك طوال مدة التمويل الشخصي.

رابط التقديم على تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل وشروط الاستحقاق الأساسية