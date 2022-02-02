ابي قرض من مؤسسة التقاعد بالمملكة مع شروط التمويل

ابي قرض من مؤسسة التقاعد، هو اكثر ما يتم البحث عنه عن طريق عدد كبير من المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، حيث نجد أن تمويل المتقاعدين اكثر الأمور التي يبحث عنها باستمرار للحصول على تمويل ميسر للمتقاعدين، تمويل شخصي من مؤسسة التقاعد هي من اهم القروض التي تقدمها المؤسسة العامه للتقاعد داخل الأراضي السعودية، وتقدم لتلبية كل متطلبات اسر المتقاعدين ومساعدتهم على حياه افضل لهم، مؤسسة التقاعد قد قامت بعمل اتفاق مع شركة اليسر للإجارة والتمويل لمساعدة المتقاعدين وتقديم قروض للمتقاعدين التي من خلالها يمكن عمل مشروع يساعدهم على العمل بعد بلوغ سن المعاش، ومن خلال هذه المقالة سنتعرف على كل أسئلة المتقاعد ومنها ابى تمويل من مؤسسة التقاعد بالمملكة.

ابي قرض من مؤسسة التقاعد

قامت شركة اليسر بالتعاون مع المؤسسة العامه للتقاعد وتم أطلاق العديد من المزايا التمويلية لكافة المواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية، وهذا من اجل الاستفادة من كافة الخدمات التمويلية التي تقدمها شركة اليسر والتي بها عدد كبير من المزايا منها عمل توكيلات عديده ومعارض سيارات كبيره وتوفير أسعار منخفضه لكل عملائها، بالنسبة للسؤال الأهم وهو ابى قرض من مؤسسه التقاعد فمن خلال هذه المقالة سنتعرف على شروط القرض الشخصي التي تقدمه مؤسسة التقاعد، ونتعرف أيضا على المنتجات التي تقدمها شركة اليسر بالتعاون مع المؤسسة.

منتجات المتقاعدين المقدمة من شركة اليسر

تمويل الإجارة: هو تمويل شخصي يتيح للمتقاعدين الحصول على تمويل سيارة عن طريق اليسر بأقساط شهرية ميسرة.

تمويل المرابحة: وهو تمويل شخصي للمتقاعدين يمكنك من امتلاك سيارة أحلامك عن طريق اليسر بأقساط شهرية ميسرة.

تمويل التورق: وهو تمويل شخصي للمتقاعدين يتيح لك الحصول على تمويل شخصي بأقساط شهرية ميسرة.

تمويل السلع الاستهلاكية: وهو تمويل يتيح للمتقاعدين إمكانية الحصول على الاحتياجات المنزلية والكهربائية والإلكترونية من شركة اليسر بأقساط شهرية ميسرة.

شروط تمويل المؤسسة العامه للتقاعد