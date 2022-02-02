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عمر شويل - جدة طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد قروض الأفراد؛ يسعى الديوان الملكي لتقديم العديد من الخدمات للمواطنين في المملكة العربية والتي من بينها تسديد قروض الأفراد والعلاج وغيرها، وذلك من أجل مساعدة المحتاجين والوقوف بجانبهم في أوقات الشدة، ومن خلال التالي نوضح لكم بالتفصيل خطوات التقديم على الدِيوان الملكي لتَسديد القروض عبر موقع ثقفني.

طريقة التقديم على الديوان الملكي لتسديد قروض الأفراد

يتم التقديم في الدِيوان الملكي لتسديد قروض الأفراد عن طريق اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي. تحديد الإمارة التي يتبعها المواطن. النقر على قائمة الخدمات الإلكترونية. ثم الضغط على مساعدة الديوان الملكي. تدوين كافة البيانات مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف. إرفاق المستندات المطلوبة. الضغط على إرسال.

كيفية تقديم شكوى للديوان الملكي تواصل

يمكن للمواطنين تقديم الشكاوى إلكترونياً بكل سهولة في حالة مواجهة أي تقصير في الخدمات التي تقدمها أي جهة حكومية أو خاصة وذلك عن طريق الموقع الرسمي للديوان الملكي عبر نظام تواصل من خلال اتباع الخطوات التالية :

الدخول إلى منصة تواصل. كتابة المطلوبة في الشكوى. النقر على إرسال. متابعة الشكوى

رقم التواصل مع الديوان الملكي السعودي

تم وضع بعض الأرقام من قبل المسؤولين عن الديوان الملكي حتى يتمكن المواطنين من التواصل مع الديوان الملكي بكل سهولة وذلك يومياً ما عدا أيام الإجازات الرسمية حيث يتم الاتصال من داخل المملكة على 8004000000 ويمكن الاتصال من خارج المملكة على 920030003.

رابط التقديم على الديوان الملكي لتسديد القروض

يمكن للمواطنين داخل المملكة السعودية التقديم للحصول على مساعدة مالية أو التقديم للحصول على أي أشياء أخرى من الديوان الملكي مثل العلاج أو طلب قطعة أرض أو طلب إعفاء من عقوبة وغيرها ويتم ذلك عن طريق الدخول إلى الموقع الرسمي للديوان الملكي واختيار الخدمة التي يريدها واتباع خطوات التقديم التي ذكرناها فيما سبق.

وإلى هنا نكون قدمنا لكم في هذا المقال طريقة التقديم على الديوان الملكي لتَسديد القروض، ورابط الديوان الملكي، وكذلك وضحنا لكم كيفية تقديم شكوى للديوان الملكي عبر تواصل وأرقام التواصل مع الديوان الملكي.