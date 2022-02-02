قائمة بأفضل بنوك التمويل العقاري المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري في السعودية

قائمة بأفضل بنوك التمويل العقاري المرخص سواء كانت المدعوم أو غير المدعوم المرخص لها بممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة سوف نوضح من خلال هذا التقرير أهم خيارات التمويل العقاري المتاح لها التمويل في السعودية و للمواطن الحرية في المقارنة بينهما واختيار الأفضل من أجل التقديم للحصول على تمويل عقاري مناسب من البنك المناسب.

أفضل بنوك التمويل العقاري في السعودية

بناءا على ما جاء من البنك المركزي السعودي فان الجهات المرخصة و التي يسمح لها بممارسة نشاط التمويل العقاري في المملكة هي التي سوف نقوم بذكرها من خلال الجدول بالإضافة إلى ذلك سوف نرى الحد الأدنى المطلوب للراتب وفترة السداد التي يعطيها البنك للعملاء.

البنك الحد الأدنى المطلوب للراتب الفترة القصوى للسداد بنك الرياض 5000 ريال 20 سنة شركة أملاك العالمية 6000 ريال 30 سنة البنك السعودي البريطاني 5000 ريال 30 سنة البنك العربي الوطني 5000 ريال 25 عام شركة دار التمليك 7000 ريال 30 عام البنك الأهلي التجاري 10000 ريال 20 سنة البنك السعودي الفرنسي 6000 ريال 25 سنة بنك البلاد 3000 ريال 30 سنة مصرف الراجحي 3000 ريال 30 سنة السعودية لتمويل المساكن 5000 ريال 30 سنة البنك السعودي للاستثمار 5000 ريال 20 سنة شركة دويتشه الخليج للتمويل 7000 ريال 25 سنة مصرف الإنماء غير محدد 30 سنة شركة بداية لتمويل المنازل غير محدد 25 سنة فرع بنك الإمارات دبي الوطني غير محدد 30 سنة بنك أبوظبي الأول 9000 ريال 30 سنة

كيف يقع الاختيار على البنك الأفضل للتمويل العقاري

عند اتخاذ قرار الحصول على قرض من التمويل العقاري من بنك ما يتساءل الكثير عن ما هو البنك المناسب ولكن المناسب لشخص ليس مناسب لشخص اخر بالإضافة إلى الكثير من الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار وهي ظروف كل شخص المادية والمالية.

أولا السؤال الهام هو نوع العقد والذي سيكون بين العميل والبنك هل هو عقد مرابحة أو عقد أيجار. بمعنى هل سيكون سعر فائدة ثابت أم متغير مع مرور الزمن لتعرف ما هو الأنسب لك. يفضل أن يكون العقد بين العميل و البنك أن يكون مرابحة حتى يظل القسط ثابت ولا يتغير على العميل. يجب التأكد والمراجعة على تقييم البنك للعقار إذا كان التقييم صحيح أم تقييم السعر الفعلي للعقار اقل. يجب معرفة القسط الشهري و نسبه الاستقطاع من الراتب لكي تعرف ما يتقى لك من الراتب. استفسر عن بوليسية التامين وماذا تقوم بتغطيته فيجب أن تكون واضحة من البداية. من الأمور الهامة أيضا هو أعفاء الورثة من التمويل في حالة لا قدر الله الوفاة وهذا ما يجب أن يكون واضح في العقد. احذر من الحصول على التمويل العقاري الذي تمتد فترة سداد إلى ما بعد التقاعد لأن الراتب سوف يقل وبذلك يزيد البنك الدفعات حتى يتمكن من سداد التمويل في وقت مبكر مما يجعل البنك يستقطع مبلغ كبير من الراتب التقاعدي. البعد من التمويل بالحد الأقصى من المبلغ الذي سوف تحصل عليه من البنك لان هذا يعني خصم نسبه كبيره من الراتب قد تتجاوز 50%. عند الحصول على تمويل عقاري مدعوم تجنب شراء عقار يزيد ثمنه عن مليون ريال بذلك تدفع ضريبه المبلغ الزائد عن مليون وتبلغ 5% من إجمالي المبلغ. تعامل مع البنك في العقد على أساس الراتب الصافي فقط ولا تحسب البدلات والحوافز مع راتبك عند تسجيل العقد لأن الحوافز والبدلات ليست ثابته كل شهر. لا تحصل علي تمويل شخصي وعقاري معا لأن ذلك يستقطع نسبة كبيرة من الراتب الشهري. إذا كنت تعمل لدي جهة عمل غير مضمونة أو ليس مستمر فيها لفترة طويلة يجب البعد عن التمويل العقاري. ابتعد عن تحويل التمويل من بنك إلي بنك اخر لان ذلك يضيف عليك مصاريف و تكاليف زائدة.

في النهاية يجب الاتفاق مع صاحب العقار بانك تقدم على تمويل من البنك لان اجراءات البنك تتأخر لفترة طويلة من الممكن أشهر والمالك قد لا ينتظر حتى تنتهي اجراءات البنك.