انتشر على مواقع البحث عبر الإنترنت موضوع هام جدًا وهو رسالة تحذيرية من مصرف الراجحي السعودي لعملائه في المملكة العربية السعودية، حيث حذّر المصرف السعودي من أن هناك الكثير من عمليات السرقة والاحتيال التي يتعرض لها البنك والعملاء الخاصين به، ويعد مصرف الراجحي السعودي هو أحد أكبر المصارف المركزية في السعودية والذي يضم عدد كبير جدًا من العملاء ويقدم الخدمات المميزة والتي قد تميزه عن أي مصرف آخر.

رسالة تحذيرية من مصرف الراجحي السعودي لعملائه

قام الحساب الرسمي لمصرف الراجحي السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بكتابة تغريده محذرة تفيد:-

حذر المصرف من أن هناك بعض الحسابات الوهمية تقوم بإرسال رسائل إلى العملاء وتصل إلى هواتفهم عبر رسالة نصية SMS وهذه الرسائل ما هي إلا رسائل نصب واحتيال.

نشر حساب المصرف مقطع فيديو يحذر فيه عملائه من أن مضمون الرسالة هو أنه يتم تحذير العملاء بأن البنك قد حظر بطاقة المصرف الخاصة بك بسبب أنك لم تحدثها مطالبينه بالاتصال على رقم معين.

أكد البنك أن هذه الرسالة لم يتم إرسالها لا من البنك ولا من أي تعاملات له وهي فقط عملية نصب وأول الطريق للحصول على رقم حسابك البنك بدون وعي منك.

حيث أن المحتالين الذين قاموا بإرسال الرسالة هدفهم الحصول منك على كل البيانات الخاصة بك والتي من ضمنها رقم حسابك المصرفي لسرقة أموالك في الحساب.

كما أن المصرف حذّر العملاء بأن المحتالين قد يدّعون مساعدتك في سداد ديونك حتى تتجاوب معهم وتعطيهم الثقة الكاملة وتقع في فخهم.

كيفية التواصل مع مصرف الراجحي السعودي

أكد المصرف أنه في حالة وصولك أي من هذه الرسائل يجب الذهاب إلى مقر المصرف أو الاتصال على أحد الأرقام التالية:-