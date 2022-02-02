منصة إحسان الوطنية تطلق خدمة سداد فواتير الكهرباء لبعض الفئات

منصة إحسان الوطنية هي منصة تعمل علي جمع التبرعات للأسر الأشد احتياجاُ ومحدودي الدخل لتوفير المستوي المعيشي الذي يليق بالإنسان للعيش بكرامة وتوفير الاحتياجات الأساسية له ولأسرته، وتقوم المنصة بتوفير العديد من الخدمات للمواطنين من ضمن تلك الخدمات توفير مبادرة خدمة تيسرت لتوجيه التبرعات إلي الفئات التي تحتاج إلي الدعم،و في خلال الفترة السابقة وتحديداً في شهر أكتوبر الماضي قد قامت المنصة من الإعلان عن توفير خدمة جديدة وهي سداد فواتير الكهرباء للأسر الأشد احتياجاً ضمن خدمة تيسرت، وذلك للعمل علي تفريج كربات المعسرين وإعانتهم علي سداد الفواتير الخاصة بهم،

منصة إحسان الوطنية

قد قامت المنصة بالإعلان لجميع المستفيدين من البرنامج إلي أنها تعمل علي توسيع نطاق خدمة تيسرت وإطلاق مسار التبرع للمواطنين للعمل علي سداد فواتير الكهرباء، وفقاً لدراسة عميقة لواقع الاحتياج وأنها تعمل جاهدة للعمل علي تخفيف العب علي الشرائح المستحقة وتقيم الدعم الخيري لهم، ومن الإحصائيات المقدمة من خدمة تيسرت فقد تم سداد مديونيات المعسرين ممن صدر بحقهم أوامر تنفيذ قضائي، ويصل عدد المستفيدين من تلك الخدمة الي 11 ألف مستفيد خلال الثلاث أشهر الأخيرة فقط، ويمكن للمواطنين من التبرع لتلك الفئة من خلال الدخول الي الموقع الرسمي لخدمة تيسرت واتباع الخطوات التالية:

الدخول لي الصفحة الرسمية منصة إحسان خدمة تيسرت.

يتم الضغط علي أيقونة فواتير الكهرباء.

يقوم المتبرع بالبحث عن الحالة التي يرغب في التبرع لها .

الضغط علي أيقونة ” اختيار”.

استكمال عملية التبرع وتحديد المبلغ الذي ترغب في التبرع به.

إرسال المبلغ الذي قمت بتحديده عن طريق الفيزا.

منصة إحسان الوطنية وشروط التسجيل في الخدمة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي رابط تسجيل فرجت، أما عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين للتسجيل في الخدمة للاستفادة من الدعم المادي وحسب شروط الدعم المعتمدة من اللجنة الإشرافية فالشروط كالتالي: