شروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي من حساب المواطن

حساب المواطن يعلن في الفترة الأخيرة عن نسبة أرباب الأسر المنتجة التي بلغت حوالي 92% أما بالنسبة لارباب الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي التي بلغت نسبة المئوية تصل إلى 8% حيث أن قد بلغ نسبة الإناث المستقلات حوالي 44% وأضاف إلى ذلك أن شكل الذكور المستقلون حوالي 56% موضحاً أن 84% من إجمالي المستقلين الرئيسين الذين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما حصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى من الدعم المادي الشهري المخصص للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، ولذلك سوف يتم الإيضاح من خلال موقع ثقفني عن موعد ايداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج حساب المواطن في حساباتهم البنكية ابتداء من 10 فبراير الجاري 2022م.

موعد صرف الدعم المادي الشهري من حساب المواطن :

حساب المواطن يوضح على أن حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم جميعاََ، حيث أن أعلن البرنامج على أن سوف يتم صرف الرواتب الخاصة بالمواطنين الخاصة بشهر فبراير الجاري 2022م حيث أن يكون الصرف يوم 10 من كل شهر ميلادي، يمكن تقديمه أو تأخيره يوم إذا وافق عطلة رسمية لجميع الموظفين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك هذا الشهر الجاري يوم الصرف يوم الخميس الموافق 10 فبراير الجاري 2022م وهذا لجميع الأسر السعودية المستحقة من الدعم المادي الشهري من حساب المواطن للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالسعودية.

دعم حساب المواطن للمستفيدين :

حساب المواطن أوضح لمستفيدي بالمملكة العربية السعودية على أن تم إيداع حوالي 1.9 مليار ريال سعودي مخصص للمستفيدين والمستفيدات بحسابات المواطنين السعوديين المستوفين لمعايير الاستحقاق حوالي 10.5 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم المادي الشهري، حيث أن بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة الماضية حوالي 19 مليون ريال سعودي، وهذا يعد أمر ضروري لجميع المواطنين منذ انطلاقته أكثر من 107 مليارات ريال سعودي منها 892 مليون ريال سعودي تعويضات عن دفعات سابقة.

شروط الأهلية والاستحقاق من الدعم المادي :