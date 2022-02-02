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عمر شويل - جدة ننشر لكم خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة من خلال تطبيق اعتمرنا، كانت وزارة الحج والعمرة قد حددت خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة عن طريق تطبيق اعتمرنا، وهو الأمر التنظيمي التي حددته وزارة الحج والعمرة لحج موعد الصلاة في الروضة.

خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت عن طريق تويتر خطوات حجز موعد للصلاة في الروضة الشريفة.

الدخول على تطبيق اعتمرنا واختيار نوع التصريح سواء أكان الصلاة في الروضة الشريفة رجال أو الصلاة في الروضة الشريفة نساء، مع إتاحة زيارة النبي صلي الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما.

اختيار المستخدم الرئيسي للتصريح أو أحد المرافقين.

اختيار التاريخ والوقت المناسب.

اختيار نقطة التجمع المتاحة.

استعراض التصريح أو العمل على إلغائه.

تأتي إجراءات وزارة الحج والعمرة السعودية من اجل مزيد من التنظيم فيما يخص الحج والعمرة في السعودية ومن أجل تفادي أي إزدحام قد يحدث وهو الأمر الذي يمنع انتشار أكبر لفيروس كورونا.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أتاحت إمكانية دخول النساء إلى الروضة الشريفة في الفترة المسائية وأكدت الوزارة في وقت سابق أن الدخول سيكون بعد صلاة العشاء وحتى وقت الأذان مع أهمية حجز موعد من خلال تطبيق توكلنا من خلال الجهة الشمالية من باب عثمان بن عفان رضي الله عنه.

كان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس قد تفقد سير الأعمال في الروضة الشريفة والمسجد النبوي، وتفقد كذلك التوسعات والساحات المختلفة في المسجد النبوي من أجل التأكد من جاهزية المسجد النبوي والتأكد من اكتمال الخدمات في كل المواقع في المسجد النبوي ومرافقه.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة كانت سبق وحددت عدد 20 ألف معتمر من داخل المملكة وتشمل الرحلات لزيارة المدينة المنورة والحجز يتم من خلال أداء العمرة من خلال تطبيق “اعتمرنا” حيث من المرتقب أن تقوم وزارة الحج والعمرة بزيادة أعداد المعتمرين بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.